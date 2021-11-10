'Açılmaya cesaret edemedik, umutlar 2022'ye…'

Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılı gibi pandeminin gölgesinde geçen 2021 yılında otellerdeki doluluk oranı bir önce yıla göre az oranda artsa da, 3. ülkelerden gelen turist sayısı düştü. YENİDÜZEN’e konuşan sektör temsilcileri, “Daha iyi olabilirdik, açılmaya bir türlü cesaret edemedik. 2022 yılı toparlanma yılı olacak. Ciddi çalışmalar yapmamız lazım” dedi.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılı gibi pandeminin gölgesinde geçen 2021 yılında otellerdeki doluluk oranı bir önce yıla göre az da olsa artsa da, 3. ülkelerden gelen turist sayısı düştü. YENİDÜZEN’e konuşan sektör temsilcileri, “Daha iyi olabilirdik, açılmaya bir türlü cesaret edemedik. 2022 yılı toparlanma yılı olacak. Ciddi çalışmalar yapmamız lazım” dedi.

COVID-19 salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz turizmini de önemli derecede etkiledi. Turizm Bakanlığı verilerine göre, Kıbrıs’ın kuzeyinde 2020 yılında otellerde doluluk oranı %20,4 iken, 2021 yılının Eylül ayına kadar olan bölümde %24,2 oldu. Ancak veriler, otellerin doluluk oranında yaşanan bu artışın ülkemize gelen turistlerden dolayı değil, yerli halkın turizme yönelmesinden dolayı kaynaklandığını gösteriyor.

YENİDÜZEN’e konuşan sektör temsilcileri, turizmde salgın dolayısıyla ciddi bir azalma olduğunu belirterek, “2021 yılı istenilen seviyede değildi” dedi.

“2022 yılı toparlanma yılı olacak” açıklamasını yapan sektör temsilcileri, ülkemiz turizmini kalkındırmak ve istenilen seviyeye ulaştırmak için ciddi bir şekilde çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Otellerin doluluk oranlarında artış

Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan verilere göre, otellerde doluluk oranının 2021 yılında, 2020 yılına oranla daha fazla olduğu gözlemleniyor. 2020 yılında otellerin doluluk oranı yüzde 20,4 iken, 2021 yılında ise bu oran yüzde 24,2’ye yükseldi.

Söz konusu verilere göre, pandemi öncesi olan 2020 yılı Ocak ve Şubat aylarında otellerin doluluk oranı yüzde 35’lerde iken, vakaların ülkemize gelip hızla artış göstermesiyle bu rakamlar oldukça geriledi.

Pandeminin gölgesinde geçen 2020 yaz sezonu beklentilerin altında kalırken, 2021 yılının yaz sezonu otellerdeki doluluk oranları yeniden yüzde 30’ları buldu.

İç turizmde artış

Turizm Bakanlığı verilerinde 2020 yılına göre, bu yıl otellerdeki doluluk oranı daha yüksek olsa da, söz konusu oranın iç turizm nedeniyle arttığı gözlemleniyor. 2020 yılında otellerde 38 bin 667 KKTC konaklarken, bu yıl bu sayı 51 bin 25 kişiye yükseldi. Bu bağlamda, 2020’de adanın kuzeyine gelip, otellerde konaklayan üçüncü ülke vatandaşlarının sayısı 65 bin 139 kişiyken, 2021’nin Eylül ayına kadar bu sayının 29 bin 819’a gerilediği dikkat çekiyor.

Güneyden kuzeye geçişlerde İngiltere başı çekiyor

Verilere göre, adanın güneyine gelip de, geçiş noktalarından kuzeye geçen turist sayısında da azalma gözlemlendi. 2020 yılının büyük bir bölümünde salgın nedeniyle geçişlerin olmamasına rağmen, 293 bin 670 üçüncü ülke vatandaşı kuzeye geçiş yaptı. 2021 yılında ise üçüncü ülke vatandaşları geçişlerinde bu sayı 232 bin 554 kişiye geriledi. Güneyden kuzeye geçiş yapan üçüncü ülke vatandaşlarının başını ise İngiliz vatandaşları çekti. 2020’de 46 bin 718, 2021’de de 38 bin 183 İngiltere vatandaşı adanın güneyinden kuzeyine turist olarak geçiş yaptı.

2020 ve 2021 yıllarında deniz ve hava yoluyla ülkemize toplamda 135 bin 397 üçüncü ülke vatandaşı giriş yaptı. Söz konusu kişilerin 69 bin 295’i 2020 yılında, 66 bin 102’isi de 2021 yılının Eylül ayına kadar oldu. 2020’de en fazla Alman vatandaşları, 2021’de de en fazla İran vatandaşı Kıbrıs’ın kuzeyini tercih etti.

İlgili kesimler ne dedi?

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Bakanı Dimağ Çağıner:

“İstenilen seviyede değildi”

“Doluluk oranı 2020’ye göre daha iyi görünse de aslında istenilen seviyede değil. Bugün halen açılamayan otellerimiz var”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) Başkanı Dimağ Çağıner YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, 2021 yılında iç turizmde hareketlilik olduğunu belirterek, özellikle ulaşım konusunda engellemeler olduğunu ve bunun ülke turizmine sıkıntı yaşattığını söyledi. Çağıner, önümüzdeki dönem için ciddi çalışmalar yapılmasının da altını çizdi.

Çağıner şu noktalara değindi:

“Bu yıl özellikle iç turizmde hareket vardı. Bu dönemde Ercan Havaalanı yurtdışı gelişleri için pek fazla kullanılamadı. Doluluk oranı 2020’ye göre daha iyi görünse de, aslında istenilen seviyede değil. Bugün halen açılamayan otellerimiz var. Ülkeye girişlerde hem bilet fiyatları olarak, hem de bazı prosedürler gereği engellemeler olduğundan dolayı sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntıların giderilmesi lazım… Dünya turizminde şu anda inanılmaz derecede bir rekabet oramı var. Pandemi de önümüzde olmaya hep devam edecek. Gerek ulaşım, gerekse planlama konusunda çok iyi seviyede olmamız lazım ki, hem önümüzü görebilelim, hem de diğer dünya ülkeleriyle rekabet edebilelim. Kısacası, gelecek için ciddi çalışmalar yapmamız lazım.”

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun:

“Daha iyi olabilirdik, açılmaya bir türlü cesaret edemedik”

“2021 yılında çok daha iyi olabilirdik ama ne yazık ki açılmaya bir türlü cesaret edemedik. Sağlık Üst Kurulu açıkçası sadece sağlığı düşündü, ekonomiyi de hiç düşünmedi”

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın 2021’de hedeflediği noktaya vardığını ancak KKTC’nin “yerinde saydığını” söyledi. Otellerin yarısının kapalı olduğuna işaret eden Tolun, “Doluluk oranı aslında yüzde 15’lerdedir” dedi.

KITSAB Başkanı Tolun şu noktalara değindi:

“Otellerin bu yıl doluluk oranında bir artış yok aslında. Çünkü 130 otelin 60 tanesi açıktı. Bundan da şu çıkıyor ki, doluluk oranı aslında yüzde 15’lerdedir. 2021 yılında çok daha iyi olabilirdik ama ne yazık ki açılmaya bir türlü cesaret edemedik. Sağlık Üst Kurulu açıkçası sadece sağlığı düşündü, ekonomiyi de hiç düşünmedi. Türkiye ve Güney Kıbrıs turizmde hedefledikleri rakamlara ulaştı ancak biz ne yazık ki hedefimize ulaşamadık. Biz 2020’nin yanında 2021’yi de kaçırdık. Böyle devam ederse gelecek yılı da kaybedeceğiz. Sağlık Kurulu, biraz daha cesur kararlar almalı. Hükümet topu Sağlık Üst Kurulu’na atıyor, Sağlık Üst Kurulu da sadece sağlıkla ilgili kararlar alıyor. Bu böyle olmamalı. Uçak fiyatları da oldukça yüksek… Bu uçak fiyatlarıyla turistler bizim ülkemize gelmez.”

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan:

“2022 yılı toparlanma yılı olacak”

“KKTC olarak sağlık turizmi taleplerini ve sürdürülebilir çevre değerlerini geliştirmemiz lazım. 2022 yılı toparlanma yılı olacak. Açıkçası ben ümitliyim”

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, bu süreçte dünya turizminde yüzde 80 azalma olduğuna vurgu yaparak, ülkemizde de bu azalmanın yaşandığını söyledi. Yapılan çalışmalara göre 2022 yılında tüketicilerin yüzde 78’lik kısmının yurtdışında tatil yapmayı öngördüğünü anlatan Savaşan, “Bizler de KKTC olarak sağlık turizmi taleplerini ve sürdürülebilir çevre değerlerini geliştirmemiz lazım. 2022 yılı toparlanma yılı olacak. Açıkçası ben ümitliyim” şeklinde konuştu.

Savaşan şunları söyledi.

“COVID-19 pandemisi her şeyi olduğu gibi turizmi de derinden etkiledi. Pandemi başladıktan sonra dünyanın ikinci büyük turizm fuarı olan World Travel Market (WTM) fuarında dünya turizminde yüzde 80 azalma olduğu vurgulandı. Bu azalma bizim ülkemiz için de paraleldir. Ancak aynı fuarda çıkan sonuçta tüketicilerin yüzde 78’lik kısmı 2022 yılında yurtdışında tatil yapmayı öngörüyor. Buna bağlı olarak aslında baktığımız zaman gelecek karanlık değil ve bu rakamlar cesaret vericidir. Son yıllarda değişim gösteren turistlerin seyahat edecekleri bölgelerde güvenlik ve emniyetin yanı sıra ‘sıfır’ karbon talepleri de var. Tüm bu gerçekleri göz önüne alan ülkeler COVID-19 sonrası turizm pastasından çok daha fazla yararlanacak. Bunların yanı sıra uzun süre evinde, bölgesinde ­kapalı kalan bireylerin sağlıklarını korumak ve sağlıklarını geliştirmesinin başında, sağlık turizmi önemli bir sekmen olarak karşımıza çıkıyor. Bizler de KKTC olarak sağlık turizmi taleplerini ve sürdürülebilir çevre değerlerini geliştirmemiz lazım. 2022 yılı toparlanma yılı olacak. Açıkçası ben ümitliyim, yeni hükümetin de bu konuda önemli çalışmalar yapacağını düşünüyorum.”