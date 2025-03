AB'de her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Hazırlıklılık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, AB'de her üç kadından birinin şiddete maruz kaldığını, bunun yılda 290 milyar euroya mal olduğunu belirtti.

Sunulan rapora göre, AB'de her 3 kadından biri fiziksel ve cinsel şiddete, her 5 kadından biri partneri ya da bir akrabası tarafından fiziksel veya cinsel şiddete, her 8 kadından biri ise cinsel şiddete maruz kalıyor.