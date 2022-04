"ABD, Güven Yaratıcı Önlemleri destekliyor"

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis ile ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, bu sabah Kıbrıs Başkanlık Sarayı’nda görüştü.

Güneydeki haber kaynaklarına göre Nuland, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada “bu bölgedeki ülkelerin Rus petrolü ve doğal gazına olan bağlılığın oldukça kötü bir şey olduğunu anladıklarını, tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesine ilişkin ilgi konusunda bir görüş birliği olduğunu, ayrıca yeşil enerjiye geçiş için çalıştıklarını” dile getirdi.

“EastMed” boru hattı projesinin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından şu an ABD için hayati bir seçenek olup olmadığının sorulması üzerine ise Nuland, “Oradaki fikir çok derin sularda ve yaklaşık 10 yıllık bir zaman zarfında çok uzun bir boru hattı inşa edilmesidir. Bunun çok pahalı, ekonomik anlamda yaşayabilir olmayan ve çok uzun sürecek bir şey olduğuna inanıyoruz” yanıtını verdi.

Açıklamasında yeşil enerjiye geçişin önemine de değinen Nuland, hidrokarbonlar açısından istedikleri şeyin ise, kısa bir geçiş dönemi için, daha fazla doğal gaz ve petrolle ilgili seçenekler olduğuna işaret etti.

Nuland, var olan düşüncenin herkesin fayda sağlaması olduğunu, çünkü her yerde alternatif enerji kaynaklarına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin süreçte ilerlemelerine yardımcı olmak için, Kıbrıs’taki iki tarafa ABD’ye ait herhangi bir fikir getirip getirmediğinin sorulması üzerine ise Nuland “hem kuzey hem de güneydeki görüşleri duymakla ilgilendiklerini” belirterek, ABD’nin, adanın hem kuzeyi hem de güneyindeki ekonomiyi iyileştirebilecek şeyler olan “Güven Yaratıcı Önlemlere” ilişkin desteğini ifade etti.

Nuland açıklamasında “Ancak bu, her şeyden önce, üzerine inşa edebileceğimiz bir görüş birliği olup olmadığını duymamız için fırsattır” ifadesini de kullandı.

Demokrasi açısından kesinlikle hayati olan bu anda, Kıbrıs’la güçlü bir ortaklık ilişkisine sahip olmalarından oldukça memnun olduklarını da dile getiren Nuland “Putin’in Ukrayna’ya yönelik acımasız saldırısı karşısında birlikte durduklarını” söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Ukrayna’ya insani yardım sağladığını, Rus gemilerinin bu bölgede bulunmasını yasakladığını aynı zamanda AB’de ve küresel olarak Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini ve Ukrayna vatandaşlarını Güney Kıbrıs’a kabul ettiğini dile getiren Nuland, bu savaşın Putin açısından stratejik bir başarısızlık olmasını sağlamak için birlikte durduklarını belirtti.

Nuland, Anastasiadis’le görüşmelerinde, güvenlik konularına ilişkin olarak ABD’yle gelişen ilişkiyi gözden geçirdiklerini de sözlerine ekledi.