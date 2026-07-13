"AB, Kıbrıs için özel temsilci atıyor"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesinde yeni bir ivme yakalandığını belirterek, AB'nin sürece tam destek vermeye hazır olduğunu ve bu doğrultuda özel bir temsilci atayacaklarını duyurdu.

​Sosyal medya hesabı üzerinden kritik açıklamalarda bulunan von der Leyen, Kıbrıs meselesinin çözümü için oluşan mevcut atmosferin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

​"Bu fırsat yakalanmalı"

​Açıklamasında, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik adımların AB ilkeleriyle uyumlu olması gerektiğinin altını çizen AB Komisyonu Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

​"Kıbrıs sorununun BM çerçevesinde, AB'nin ilkeleri, değerleri ve müvekkilatı ile uyumlu bir şekilde çözülmesi konusunda yenilenen bir ivme hissediyoruz. Bu fırsat mutlaka yakalanmalıdır. Önümüzdeki aylarda bu konuda ilerleme kaydedilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz."

​AB'den "Özel Temsilci" hamlesi

​Komisyonun bu süreçte elindeki tüm araç ve imkanlarla destek vermeye hazır olduğunu vurgulayan von der Leyen, somut bir adım atacaklarını da ilan etti.

Von der Leyen, "Katılımımızı ve girişimlerimizi yoğunlaştırma beklentisiyle, yarın Kıbrıs özel temsilcimizi görevlendireceğiz" diyerek Avrupa Birliği'nin önümüzdeki dönemde Kıbrıs diplomasisinde daha aktif bir rol oynayacağının sinyalini verdi.

Anımsanacağı üzere Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi pozisyonu, Johannes Hahn'ın Mart 2026'da beklenmedik şekilde istifa etmesinin ardından boş kalmış durumda.

Leyen, geçtiğimiz hafta Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi sonrası Avrupa Konseyi Başkanı Costa ve TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yemek yemişti. Leyen ve Costa ertesi gün yaptıkları ortak açıklamada Kıbrıs sorununda bir ivme yakalandığına vurgu yapmıştı.