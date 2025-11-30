AB 2025 Araştırmacı Gazetecilik Yarışması için başvurular yarın sona eriyor.

AB Bilgi Merkezi tarafından verilen bilgiye göre, başvuruların yarın saat 12.00’ye kadar yapılması gerekiyor.

Açıklamada, araştırmacı gazeteciliği desteklemeyi amaçlayan yarışmanın, nitelikli haber üretimini teşvik eden bir platform sunduğu belirtildi ve tüm detaylara ulaşılabilecek başvuru linki şu şekilde verildi:

“https://www.abbilgi.eu/index.php/tr/haberler/ab-2025-arastirmaci-gazetecilik-yarismasi-2220”