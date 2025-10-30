8'inci Sağlık Hukuku Sempozyumu sonuç bildirgesi yayımlandı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Tıp Hukuku Enstitüsü’nün 17-18 Ekim tarihlerinde düzenlediği 8. uluslararası katılımlı Sağlık Hukuku Sempozyumu’nun sonuç bildirgesi yayımlandı, bildirgede sempozyumun başarıyla sonuçlandığı vurgulandı.

Sempozyum düzenleme ekibi adına Prof. Dr. Nilgün Sarp imzasıyla yayımlanan bildirgede Tabipleri Birliği Dr. Mustafa Hami konferans salonunda yer alan sempozyumda aydınlatılmış rıza kişisel veriler hukuku, acil tıpta hukuki sorunlar, sağlık hakkı, KKTC’de vatandaş olmayanların sağlık hakkı ve gıda hukuku başlıklı oturumların yer aldığı ifade edildi.

“Aydınlatılmış rıza konusunda hekimlerin hastaya anlayabileceği dilde bilgilendirmesi ancak aynı zamanda verdiği bilgileri içeren kapsamlı bir onam belgesinin de imzalatılmasının önemi hem hekim hakları açısından hem de hasta hakları açısından vurgulanmıştır” denilen bildirgede bu konuda KKTC, Türkiye ve Avrupa’daki yargı örneklerinin katılımcılarla paylaşıldığı ifade edildi.

Kişisel veriler hukuku açısından acil serviste yaşanan sorunlar ve kişisel verilerin hukuku aykırı olarak kullanılması konusunda paylaşılan kapsamlı bilgi ve yargı örneklerinin de sempozyumda paylaşıldığı kaydedilen bildirgede KKTC’deki acil servis sorunlarının çözümü ile ilgili tartışmalar yapıldığı da aktarıldı.

“Sağlık hakkı konusunda özellikle ülkemizde sadece sorumlu tutulan sağlık personelinin değil, altyapı eksiklerini tamamlamayan yöneticilerin de hukuki sorumluluğunun önemi vurgulanmış ve bu konudaki yargı örnekleri paylaşılmıştır” ifadeleri yer alan bildirgede gıda hukuku konusunda, gıda üreticisinin hukuki sorumluluğu, gıdaya erişimde yaşanan sıkıntılar ve gıda konusundaki Girne kent örneğinin sunulduğu ve bu konudaki idarenin sorumluluğunun tartışıldığı belirtildi.

Bildirgede sempozyumun değerlendirme konuşması ile sona erdiği, etkinliğe ilgi gösteren katılımcıların, sempozyum sonunda yayınlanan bildiri kitabını önemine vurgu yaptığı ve hem akademik alanda hem de uygulayıcılar tarafından kullanılan kitapları edinmek istedikleri de kaydedildi.