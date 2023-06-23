450 işyerine kilit

Ayşe GÜLER

Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası, ciddi vergi artışlarının yaşandığı, pahalılığının birebir hissedildiği gerekçesiyle ‘yiyecek ve içecek’ sektörünü mercek altına aldı, yalnızca Lefkoşa’da 2015’ten bugüne açılan 1100 işletmenin 450’sinin kapısına kilit vurduğunu tespit etti.

Ekonomik krizine direnen işletmelerin geçiş noktalarına yakın ve Lefkoşa Surlariçi bölgesinde oldukları da belirlendi.

Oda, yaptığı araştırmada; inşaat sektörü ile ilgili imalatçıların yüzde 40’ının sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerini yatıramadığını, ‘kaçak’ durumda olduklarını da ortaya koyarak, raporladı.

Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, piyasadaki pahalılığın durdurulamadığını belirtti, kayıt dışılıktan vergiye kadar her şeyin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tulga, “Çok kolay yapılacak işler var. Ama adım atılmıyor” dedi.

Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, 2015’ten 2023’ye Lefkoşa’da yiyecek ve içecek sektöründe bin 100 işletme açıldığını, bu işyerlerinin yalnızca 650’sinin faaliyette olduğunu açıkladı.

Tulga, işyerlerinin hızlı bir şekilde kapanmaya devam ettiğini kaydetti.

Yiyecek ve içecek sektöründe ciddi vergi artışları ve pahalılık yaşandığını, bu nedenle sektörü mercek altına aldıklarını ifade eden Tulga, “2018 ve 2022’de benzer şeyler yaşamıştık. Şu anda da aynı durumdayız” değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga:

“Surlariçi’nde ve geçiş noktalarına yakın işletmeler ayakta”

Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, 2015’ten 2023’ye Lefkoşa’da yiyecek ve içecek sektöründe bin 100 işletme açıldığını, bu işyerlerinin yalnızca 650’sinin faaliyette olduğunu açıkladı.

Tulga, işyerlerinin hızlı bir şekilde kapanmaya devam ettiğini kaydetti.

Yiyecek ve içecek sektöründe ciddi vergi artışları ve pahalılık yaşandığını, bu nedenle sektörü mercek altına aldıklarını ifade eden Tulga, “2018 ve 2022’de benzer şeyler yaşamıştık. Şu anda da aynı durumdayız” değerlendirmesinde bulundu.

Tulga, yurttaşların alım gücünün günden güne eridiğini, birçok insanın sosyalleşmek için dışarı çıkamadığını dile getirerek, “İnsanlar, sosyalleşemiyor, restorana gidemiyor. Eskiden 2 ayda bir giderken şimdi gidemiyor. En çok etkilenen sektörlerden biri de bu sektör…” değerlendirmesinde bulundu.

Faaliyette olan işletmelerin geçiş noktalarına yakın, ağırlıklı olarak Surlariçi bölgesinde olduğuna yönelik bilgi veren Tulga, “Güneyden geçiş olduğu için bu bölgeler hareketlendi. Aksi halde bu bölgelerde de açık dükkan kalmayacaktı” şeklinde konuştu.

“İnşaatta yüzde 40 kayıt dışılık”

İnşaat sektöründe ciddi hareketlenme yaşandığını ancak bu durumun piyasaya yansımasının çok az olduğunu da belirten Tulga, söz konusu sektördeki kayıt dışılık oranının yüzde 40 olduğunu aktardı.

Tulga, yaptıkları çalışmada inşaat sektörü ile ilgili imalatçıların yüzde 40’ının ne sosyal sigorta ne de ihtiyat sandığı yatırımlarını yaptığını kaydetti.