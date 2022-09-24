“44 bin dolar civarında topladık Pazartesi gününe kadar 50 bin dolara ulaşmamız gerekiyor"

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kuzey Selengüçlü 5 yaşında ve 1 yaşındayken kendisine ‘Serebral Palpsi’ hastalığı teşhisi konuldu. Küçük Kuzey doğum esnasında yeterli oksijen alamadığı için kas hücreleri zarar gördü ve kaslarını kullanamaz hale geldi. Kuzey kaslarını kullanamadığı için dengede duramıyor.

Kuzey’in Amerika’da tedavi olabilmesi için bir süredir, tüm mecralarda Gazimağusa Kaymakamlığı, Lefkoşa Kaymakamlığı onayıyla, Vergi Dairesi’nin de izniyle bağışlar toplanıyor.

68-73 bin dolar arası bir miktara ihtiyaç duyulan ameliyat için Mart ayından bu yana 44 bin dolar toplanmış durumda… Ailenin, bu miktarın 50 bin dolarlık kısmını Pazartesi gününe kadar elde edip, Amerika’daki St. Louis Children’s Hastanesi’ne bildirmesi gerekiyor.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan minik Kuzey’in babası Gürdal Selengüçlü, yıllardır zor günler geçirdiklerini ancak hep pozitif düşünceye sahip olduklarını anlatarak, “Çocuğumuzun verdiği semptomlar, orada ameliyat olan çocuklarla bire bir aynı. Bu bakımdan Kuzey’in ayağa kalkma şansı ve özgürce yaşama şansı yüzde 80” dedi.

Çocuğunun sağlığına kavuşması için hem kendilerinin hem de yakınlarının çok uğraştığını belirten Selengüçlü, “Bir şansı varken, neden biz o şansı tepelim? Bir baba olarak benim vicdanım buna elvermez. Gün gelir, çocuğum büyüdüğünde bana hesap sorarsa ben ona cevap veremem. Kalbim buna dayanmaz” ifadelerini kullandı.

“Zor bir süreç geçirdik ama hep pozitif düşündük”

Kuzey’in ‘Serebral Palpsi’ hastası olmasının 1 yaşında fark edildiğini belirten baba Gürdal Selengüçlü, 4 boyunca çok zor günler yaşadıklarını, hep morallerini yüksek tuttuklarını anlattı.

Selengüçlü şunları söyledi:

“4 yıldır birçok fizik tedaviye gittik, yılda 2 kez tedavi için Ankara’ya gittik. Bu 4 yıl hiç kolay geçmedi. En kötü tarafı da önümüzü görememek oldu. O bakımdan biraz zor ve yorucu geçti, şu anda bu ifade edilemez. İki çocuğumuz var ve biz anne babaları olarak her şeyimizi çocuklarımıza adadık. Hem kendi moralimizi, hem de iki çocuğumuzun moralini yüksek tuttuk. Hep pozitif düşündük. Bu süreçte çocuklarımın yanında durduğum için çok mutluyum.”

“Çocuğumuz sorular soruyor, yüzümüz kızarıyor, cevap veremiyoruz”

Zorlu süreçte yakınlarının hep yanında olduğunu ifade eden Gürdal Selengüçlü, tüm uğraşlarının çocuklarının da diğer tüm çocuklar gibi koşup oynaması için olduğunu dile getirdi.

Selengüçlü şöyle devam etti:

“Bu süreçte ailemiz, yakınlarımız, dostlarımız, arkadaşlarımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Ben kendim için bir şey istemiyorum. Benim tek uğraşım çocuğum için, çocuğumun diğer insanlar gibi koşup oynayabilmesi için… Artık sorular sormaya başladı. ‘Neden ben diğer çocuklar gibi koşup oynayamıyorum?” diye… Yüzümüz kızarıyor, kilitleniyoruz, cevap veremiyoruz, sadece öyle kalıyoruz. Sonra onu teselli ediyorsun, ‘Zamanı gelince sen de onlar gibi oynayacaksın’ diye… ”

“Kuzey’in ayağa kalkma şansı yüzde 80”

Gelinen aşamada Kuzey’in Amerika’daki St. Louis Children’s Hastanesi’nde arka arkaya iki ameliyat olması gerektiğini anlatan baba Selengüçlü, küçük Kuzey’in sağlığına kavuşabilmesi için şansının yüzde 80 olduğunu belirtti. Selengüçlü şöyle devam etti: “Çocuğumuzun hayatı boyunca bu hastalıkla yaşamaması için Amerika’da arka arkaya iki ameliyat olması gerekiyor. Yaptığımız araştırmalarda bu ameliyat Amerika’da aynı uzman tarafından 5 binin üzerinde gerçekleşti ve başarılı olma oranı da yüzde 100’e yakın… Evet, çocuğumuz arka arkaya geçireceği bu iki ameliyatın ardından 3 yıllık yoğun fizik tedavi programıyla sağlığına dönebilecek. Biz başvurularımızı yaptık ve St. Louis Children’s Hastanesi’ne de kabul edildik. En mutlu olduğumuz yönü de bu hastaneye kabul edilmiş olmamız. Çocuğumuzun verdiği semptomlar, orada ameliyat olan çocuklarla bire bir aynı. Bu bakımdan Kuzey’in ayağa kalkma şansı ve özgürce yaşama şansı yüzde 80…”

“Bu miktar bizim boyumuzu aşar. Çocuğumuzun bir şansı varken, neden biz o şansı tepelim?”

Amerika’daki iki ameliyat için toplamda 68 -73 bin dolar arası miktara ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Gürdal Selengüçlü, bu miktarın kendilerini aştığını söyledi.

Selengüçlü şöyle konuştu:

“Bu ameliyat için 68 bin dolar gibi bir paraya ihtiyacımız vardı, döviz kurunun değişmesi sonucu tahminimiz 72-73 bin dolar civarı oldu. 68 bin doları toplayabildikten sonra gerekirse arabamı satar çocuğumu yine iyileştiririm. Bu miktar bizim boyumuzu aşar. Kıbrıs’ta yaşayan birçok insanın boyunu aşar bu bir gerçek. Bu miktarı Türk Lirası’na dönüştürdüğünüz zaman 1 milyon TL’yi aşan bir miktar meydana çıkıyor. Kaldı ki, yaşanan pahalılık karşısında insanlarımız ay sonunu zor getiriyor. Bizim bir tek amacımız, halkımızın da yardımıyla bu parayı toplamak ve Kuzey’i ameliyata götürmek… Bir şansı varken, neden biz o şansı tepelim? Bir baba olarak benim vicdanım buna elvermez. Kimsenin elvermez… Gün gelir, çocuğum büyüdüğünde bana hesap sorarsa ben ona cevap veremem. Kalbim buna dayanmaz.”

“Pazartesi gününe kadar bildirmemiz gerek…”

Son olarak Mart ayından bu yana 44 bin dolar civarı bir miktar toplanıldığını aktaran baba Gürdal Selengüçlü, Pazartesi gününe kadar 50 bin dolara ulaşılıp söz konusu hastaneye bildirilmesi gerektiğini, aksi takdirde ameliyatın Ocak ayına ertelenebileceğini ifade etti.

Gürdal Selengüçlü son olarak şunları söyledi.

“Bize hükümet tarafından yardım konusunda hiçbir kapı açılmadı. Bize tek açılan kapı kaymakamlık onayıyla Vergi Dairesi’nde izinli olarak vergisiz bağış toplayabileceğimiz oldu. Ben kendim randevu alıp, gittim ve Sağlık Bakanı ile de görüştüm ancak bağış için izinlerden öteye gidemedik. Bir ara Güney Kıbrıs’a gitmeyi, gerekli çalışmaları orada yapmayı düşündüm ancak sonra vazgeçtim. Ben yaşadığım yerde bunu yapamazsam bu memlekette benim işim yok. Her şeyimi de satıp bu memleketi terk edeyim. O yüzden gitmeye gerek duymadım. Şu anda yolun yarısını geçtik, 44 bin dolar civarında gibi miktar topladık. Kampanya da devam ediyor. Pazartesi gününe kadar 50 bin dolara ulaşmamız gerekiyor. Ondan sonra da kampanya devam edecek. Eğer Pazartesi gününe kadar toparlayamazsak ameliyat tarihini ertelemek durumunda kalacağız. Bize 10 Kasım gününe tarih verilmişti, 45 gün önce bildirmemiz gerekiyor. Ne kadar uzarsa o kadar da kötü çünkü daha önce yapılan Botoks’un şu anda çocuğumuzda bir etkisi yok. Kampanyaya geçtiğimiz Mart ayında başlamıştı. 22 Mart’tan bugüne kadar 44 bin dolar toplamayı başardık. Bizim çocuğumuzun sağlığını düşünüp bize hem maddi, hem de manevi destek veren herkese de teşekkür ediyoruz.”

Minik Kuzey’e bağış için…

Minik Kuzey’in tedavi masrafları için TC Ziraat Bankası şubelerinden Gürdal Selengüçlü adına aşağıdaki IBAN numaralarına veya Kuzey Kıbrıs Turkcell ya da KKTC Telsim hattı üzerinden 3205’e SMS yollayarak 20 TL’lik bağışta bulunabilirsiniz.

Swift Code: TCZBTRAXXX

TRY IBAN: TR250001000861971264105004

GBP IBAN: TR410001000861971264105007

EURO IBAN: TR680001000861971264105006

USD IBAN: TR950001000861971264105005