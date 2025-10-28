“400 sayfalık Resmî Gazete’deki kararların akıbetini açıklayın”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, seçim yasaklarının başlamasından hemen önce Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlara dikkat çekti, açıklama yapılmasını belirtti.

Solyalı, “22 ve 23 Ağustos tarihlerinde 400 sayfalık Resmî Gazete yayımlandı, bir günde üç gazete çıkarıldı” dedi.

Solyalı, askerlik değişiklik yasasının yasa gücünde kararnameyle gündeme getirilmesini eleştirerek, “Askerlik yasasını bile celpten sonra yasa gücünde bir kararnameyle düzenlediler, hukuk alanında böyle bir uygulamayı daha önce hiç görmedim, çok şaşırdım” ifadelerini kullandı.

Resmî Gazete’de yayımlanan diğer kararlara da değinen Solyalı, “Mahkemenin durdurduğu 148 tasdik memurluğuna ek olarak 290 tasdik memuru daha atandı, ardından 3 bin T izni verildi. Bunların 2 bini kiralık araç, 30’u taksi, 160’ı turistik izin” dedi. Bu kararların iptal edilip edilmediğinin açıklanmasını isteyen Solyalı, “Ulaştırma Bakanı izin kurulu defterini getirsin, biz de görelim” diye konuştu.

Solyalı, bireysel silahlanmadaki artışa da dikkat çekerek, “600 tabanca izni verdiler, bunu yayımlamadılar. İçişleri Bakanlığı’na defalarca sorduk ama bilgi verilmedi” dedi. Ayrıca 124 istisnai vatandaşlığın son dakikada verildiğini, bunların birçoğunun seçmen kaydı yaptırarak oy kullandığını söyledi.

Seçim öncesi dönemde verilen devlet arazisi izinleri ve geçici işçi alımlarına da değinen Solyalı, “Toplumun güven duygusuyla ve kurumların itibarıyla oynayacak bir tablo yaratıyorsunuz” dedi. Çalışma Bakanı’nın seçim yasaklarından bir gün önce görevden alınmasına da değinen Solyalı, “Başbakan Ünal Üstel neden görevden aldı bunu açıklasın” ifadelerini kullandı.

Solyalı, hükümete çağrıda bulunarak, “400 sayfalık Resmî Gazete’de yer alan kararların akıbetini açıklayın” dedi.