360 promil alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu

Gönyeli'de devriye gezen polis ekipleri tarafından durdurulan M.A.’nın yapılan testte 360 promil alkollü olduğu tespit edildi. “Alkollü içki tesiri altında araç kullanma” suçundan tutuklanan zanlının aracı trafikten men edildi. Mahkemeye çıkarılan M.A.’nın sürüş ehliyetine, davası sonuçlanıncaya kadar el konulmasına karar verildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Tuğçe Çelik mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 25 Ekim 2025 tarihinde saat 00:30 raddelerinde Gönyeli'de Aşıklar Tepesi üzerinde devriye gezen ekiplerin, zanlının kullanımında bulunan aracı kontrol için durdurduklarını söyledi.

Polis memuru, yapılan kontrolde araç sürücüsünün nefesinden alkol kokusu gelmesi üzerine konu şahsa yapılan alkol testi yapıldığını açıkladı.

Polis, yapılan ölçümde zanlının yasal sınır olan 50 mlgr üzeri 360 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiğini, zanlıya işlemiş olduğu “alkollü içki tesiri altında araç kullanma” suçunu izah edip yasal ihtarda bulunulduğunda ancak cevap vermediğini belirtti.

Polis, zanlının aracının trafikten men edilerek, zanlının Gönyeli Polis Karakolu’na getirildiğini ve hücrelere yerleştirildiğini belirtti. Polis, 25.10.2025 tarihinde saat 09:00'da zanlıya işlemiş olduğu suçlardan dolayı kendisine yazılı dava tebliği yapıldığını ve zanlının davasını kabul ettiğini belirtti.

Polis, zanlının davası görülünceye kadar sürüş ehliyetinin geçici olarak el konulmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının ehliyetine davaları görülünceye kadar el konulmasına emir verdi.