34 öğretmene soruşturma!

Ertuğrul SENOVA

Eğitim Bakanlığı, grevlere katılan 34 öğretmen hakkında soruşturma açma girişimi başlattı.

Bakanlık, soruşturma başlatma konusunu görüşmek üzere Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nı (KTOEÖS) bakanlığa davet etti.

Sendika bir süredir, hükümetin "tam gün eğitim" olarak adlandırdığı ancak beslenme ve bilimsel eğitim başta olmak üzere çeşitli sorumluluklarını yerine getirmediği öğleden sonra okullarına karşı eylem ve grev uyguluyordu.

Hükümet son olarak grevleri yasaklamıştı.

YENİDÜZEN'e konuşan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, bu grev ve eylemlere 1000'e yakın öğretmenin destek verdiğini ancak bakanlığın özellikle 'seçerek' 34 öğretmen hakkında soruşturma girişimi başlattığını belirtti.

Eylem, bu 34 öğretmenin, okulların sendika temsilcileri ve sendika yönetim kurulu üyeleri olduğuna dikkat çekti.

Eylem, "Hükümet ve Egitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun hedefi belli ki yıldırmak ve susturmak. Günün sonunda da eğitimdeki dönüşümü sağlamak. Biz buna boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Tüm öğretmenlerin yarın grevde olacağını anımsatan Eylem, saat 10.30'da sendika önünde toplanıp, önce "Soruşturma başlatma istişare toplantısının" gerçekleşeceği Eğitim Bakanlığına, ardından da Başbakanlığa yürüyeceklerini belirtti.

Eylem, hükümetin grev yasağını bir sindirme ve tehdit silahı olarak kullanmaya çalıştığını ancak yılmayacaklarını belirterek, "Kavgamız dayatılmaya çalışılan rejime karşıdır.

Burada bir rejim inşası yapılmaya çalışılıyor" dedi.

Eylem, artık bu hükümetin gitmesi gerektiğini vurguladı.