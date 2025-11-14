“30 bin euro ve 10 bin doları zimmetine geçirdiğini itiraf etti”

Serap ŞAHİN

Polis memuru Y.B. “Kamu görevlisi tarafından sirkat” ve “Görevi kötüye kullanma” suçlarından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede detayları aktaran tahkikat memuru, 29 Eylül 2025 tarihinde tahkikatı başlayan para ve kambiyo meselesi ile ilgili emare olarak alınan toplamda 30 bin euro ve 10 bin dolar nakit parayı Maliye Bakanlığı’na yatırmak amacıyla vardiyada çalışanlardan alıp, söz konusu parayı yatırmayarak “Kamu görevlisi tarafından sirkat” ve “Görevi kötüye kullanmak” suçlarını işlediğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının zimmetine geçirdiği parayı maddi durumundan dolayı harcadığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis söz konusu paraların nerelere harcandığının araştırılacağını belirterek 3 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi onayladı.