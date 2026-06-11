3 kilodan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Mağusa ve Girne’de dün gerçekleştirilen “Narko Güç Operasyonu” kapsamında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekiplerinin operasyon çerçevesinde gerçekleştirdiği ev aramalarında toplam 3 kilo 80 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 15 gram kokain ve 50 gram MDMA bulundu. Ayrıca MDMA türü uyuşturucu madde içerdiği değerlendirilen 27 adet hap ile satışı yeşil reçeteye tabi 378 adet hap da emare olarak alındı.

Aramalarda, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan bir öğütücü ile tütünle karışık uyuşturucu madde içeren ucu yanık sarma sigara da ele geçirildi.

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen dört kişi zanlı olarak tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.