3 gün tutuklu kalacaklar

Memlekette izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan J.S, P.B, S.O.E, A.M, C.G.N ve A.B.A, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Songül Bağrıkara olguları aktardı.

Polis, 3 Kasım 2025 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Lefkoşa'da Sht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde yapılan muhaceret kontrolleri esnasında tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlı J.S’nin 25 Kasım 2023 tarihinden itibaren 710 gün, P.B’nin 16 Kasım 2022 tarihinden 1083 gün, Sheriff Osamede Eguae'in 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 706 gün, A.M’nın 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 1070 gün, C.G.N’un 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 1070 gün ve A.B.A’nın 25 Aralık 2021 tarihinden itibaren 1409 gün yasal statüsü olmaksızın KKTC'de ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlıların KKTC'de herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılması gerektiğini, ihraç işlemleri başlatılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.