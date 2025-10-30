27 Kasım’da taraflar dinlenecek, karar için gün açıklanacak
Sosyal medyada yer alan yazısı nedeniyle yargılanan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı, gazeteci-yazar Ali Kişmir’in Anayasa Mahkemesi’nde görüşülmeye başlanan davası 27 Kasım’a ertelendi.
A+A-
Sosyal medyada yer alan yazısı nedeniyle yargılanan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı, gazeteci-yazar Ali Kişmir’in Anayasa Mahkemesi’nde görüşülmeye başlanan davası 27 Kasım’a ertelendi.
Bugün görülen davada, Anayasa Mahkemesi 27 Kasım’da tarafları dinleneceğini ve karar için tarih açıklayacağını belirtti.
Ali Kişmir’e Avrupa Komisyonu bölüm başkanı, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu destek verdi.
Bu haber toplam 186 defa okunmuştur
Etiketler : mahkeme, ali kişmir