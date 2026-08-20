“Genel ve yerel seçimlerin aynı gün yapılması seçim güvenliğini riske atar”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Genel Seçimler ile Yerel Seçimleri 6 Aralık 2026 tarihinde birlikte yapma yönündeki ısrarının seçim güvenliğini riske attığını vurguladı.

Bengihan, hükümetin tutumunun kamu hizmetlerinin altyapısı, koşulları, imkân ve olanaklarından ne kadar habersiz olunduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

KTAMS’ın örgütlü olduğu Mahkemelerde yapılan görüşmeler neticesinde mevcut koşulların iki seçimin bir arada gerçekleştirilmesi için gereken şartları karşılamadığını belirten Bengihan, “İlk olarak belirtmek isteriz ki, seçimlerin bir arada yapılması durumunda pusula sayısı 5 olacağından pusulaların sandığa atılırken ‘çift mühür’ kontrolünün sağlanması imkânsız hale gelecektir” dedi.

Bengihan, bu nedenle seçimlerde sandık görevlisi olarak çalışacak kişilerin iki seçimi bir arada sağlıklı biçimde yürütmesinin mümkün olmayacağını ifade etti.

“Sandık kurullarının, Belediye Meclis Üyeliği ve Milletvekilliği seçimi için oy kullanım şekillerini detaylı izah etme yükümlülüğü olacağından sandık başı işlemleri de oldukça yavaş yürüyecektir” diyen Bengihan, iki seçimin aynı anda yapılmasının sandık başındaki işlemlerin süresini önemli ölçüde artıracağını kaydetti.

Son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 218 bin 313 olan kayıtlı seçmen sayısının bu seçimde 220 binin üzerine çıkacağını belirten Bengihan, geçtiğimiz seçimde kurulan 777 sandığın da bu seçimde ihtiyacı karşılamayacağını söyledi.

Bengihan, “1000’den fazla sandığa ihtiyaç duyulacak olan bu seçimde artan ihtiyacı karşılayacak kadar sandık görevlisi ve sandık yeri olarak kullanıma uygun bina bulunmasında zorluk yaşanacaktır” ifadelerini kullandı.

Her iki seçimin oylamasının tamamlanması için seçmenlerin sandık yerinde geçireceği sürenin oldukça uzun olacağını belirten Bengihan, bu nedenle sandık yerlerinin fiziksel koşullarının da elverişsiz kalacağını söyledi. Oy verme işleminin uzun sürmesinin seçime katılım oranını da olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.

Bengihan ayrıca Mahkemelerin seçimlerde kullanacağı araç ihtiyacının da karşılanmadığını belirterek, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra oy pusulalarının güvenli biçimde taşınması için yeterli araç bulunmadığını ifade etti.

“Dahası, sandık kurulu için gereken donanıma sahip çalışan sayısı da yetersizdir ve bu şartlarda her iki seçimin eş zamanlı olarak güvenli bir ortamda gerçekleşmesi mümkün değildir” diyen Bengihan, seçim sürecinde yaşanabilecek personel ve donanım eksikliklerine dikkat çekti.

Oy sayım işleminin uzamasının hem sandık kurulu görevlilerinin hem de veri girişlerini yapan personelin konsantrasyonunu olumsuz etkileyeceğini belirten Bengihan, bunun sonuçların güvenilirliğinin sorgulanmasına neden olabileceğini vurguladı.

Bengihan, “Tüm bu nedenlerle, mevcut personel, araç ve sandık sayısı ile bu fiziki koşullar altında Genel Seçimler ile Yerel Seçimlerin aynı tarihte sağlıklı ve güvenli biçimde gerçekleştirilmesinin mümkün olmayacağı kanaatindeyiz” dedi.

Bengihan, Yüksek Seçim Kurulu’nu konu ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye, hükümeti ise seçim güvenliğini riske atacak bu ısrarından vazgeçmeye çağırdı.