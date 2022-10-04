240 yasa gücünde kararname, 72 yasa tasarısı, 7 yasa önerisi

MADDE MADDE KOMİTE GÜNDEMİ:

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde toplam 240 Yasa Gücünde Kararname bulunuyor. Bu yasa gücündeki kararnamelerin 90 gün içerisinde komitede görüşülüp, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi gerekiyor. Ancak birçoğu bu sürenin ötesine geçti.

Ayrıca Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere iade edilen 1 yasa ile 16 yasa tasarısı ve 1 yasa önerisi de gündemde.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde, Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere iade edilen 3 yasa ile 19 yasa tasarısı ve 2 yasa önerisi yer alıyor.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin gündeminde, cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere iade edilen 1 yasa, toplam 15 yasa tasarısı bulunuyor. Ayrıca komitenin gündeminde 1 de karar tasarısı, 3 yasa önerisi bulunuyor.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitenin gündeminde, 1 yasa tasarısı ve 1 yasa önerisi yer almaktadır.

Sayıştay Komitesi’nin gündeminde ise, geçmiş dönemlerde sunulan toplam 20 kesin Hesap Yasa Tasarısı ile 21 yasa tasarısı bulunuyor.

ÖNEMLİ YASA ÇALIŞMALARI:

51-95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasası komite çalışmaları tamamlandı, Genel Kurul gündemine gelecek.

Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla geçti, Genel Kurul’da görüşülecek.

Özel gereksinimli bireylerin eğitimiyle ilgili düzenlemeler içeren “Milli Eğitim (Değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis’te görüşülecek.

“Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülüyor.

Ayşe GÜLER

29 Haziran’da son toplantısını yapan Meclis Genel Kurulu’nda, yeni yasama yılı çalışmaları start aldı.

Ocak 2022’deki erken seçimin ardından arka arkaya yaşanan ‘hükümet değişiklikleri ’ve ‘siyasi irade’ tartışmalarıyla tansiyonun düşmediği Meclis’te bu dönem de yoğun geçecek.

Meclis, ilk önce bütçe görüşmeleri, hemen akabinde Aralık’ta gerçekleşecek yerel seçim nedeniyle hızlandırılmış çalışma yapmak zorunda kalacak.

Yeni dönemde, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündeminde 240 yasa gücünde kararname bulunurken, 5 farklı komitede 72 yasa tasarısı, 7 yasa önerisi yasallaşmayı bekliyor. Bununla birlikte Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere iade edilen 5 yasa da komite gündemlerinde.

Komite çalışmalarını tamamlayan önemli yasaların yanı sıra, uzun süredir hayata geçmeyi bekleyen çalışmalar da Meclis’te görüşülecek.

Örneğin; yaz dönemi boyunca komitede çalışmaları süren 51-95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasası Genel Kurul’da gündeme gelecek.

Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile birlikte 4’lü Koalisyon Hükümeti döneminden beri yasallaşmayı bekleyen özel gereksinimli bireylerin eğitimiyle ilgili düzenlemeler içeren “Milli Eğitim (Değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis’te görüşülecek.

Yeni dönem için ‘verimlilik’ çağrısı

Meclis’in ilk gününde vekiller, YENİDÜZEN’e konuştu, yeni dönem için ‘verimlilik’ vurgusu yaptı.

Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde farklı dönemlerde biriken 240 civarında yasa gücünde kararname biriktiğini açıkladı, “ Bu kabul edilebilir değil” değerlendirmesinde bulundu.

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, uzun zamandır yasallaşmayı bekleyen birçok yasa olduğunu söyledi, hükümet istikrarsızlığı nedeniyle toplumun ihtiyacı olan yasaları hayata geçirme konusunda Meclis’in yeterli neticeye ulaşamadığını belirtti.

Yeni dönemin yoğun ve tartışmalı olacağını söyleyen YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Geçtiğimiz dönemin çok verimli olduğunu söyleyemem” dedi.

Arıklı, hükümetin 2-3 kez dağılması nedeniyle birçok yasanın hayata geçemediğini dile getirdi.

“Bu dönemde sıkıntılar geride kalır, daha çalışkan bir Meclisle karşılaşırız diye umut ediyorum” diyen Arıklı, bütçe görüşmelerinin başlayacağını, Aralık sonu itibariyle de yerel seçim yapılacağını ifade ederek, “Bu süreye kadar ne kadar yasa geçirirsek önemli” şeklinde konuştu.

KİM, NE DEDİ?

Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe:

240 civarında yasa gücünde kararname birikti

Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde farklı dönemlerde biriken 240 civarında yasa gücünde kararname biriktiğini açıkladı, “ Bu kabul edilebilir değil” değerlendirmesinde bulundu.

Anayasada belirtilen çerçeve dışında Bakanlar Kurulu tarafından bu kadar sayıda yasa gücünde kararname geçirilmesinin Meclis’in yasa yapma yetkilerinin önüne geçtiğini vurgulayan Özdenefe, “Yasayla yapılması gereken düzenlemelerin, yasa gücünde kararname ile yapılması doğru değildir. Meclis by-pass edilemez” şeklinde konuştu.

Özdenefe, 240 yasa gücündeki kararnamenin 90 gün içerisinde komitede görüşülüp, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi gerektiğine işaret ederek, birçoğunun bu sürenin ötesine geçtiğini belirtti.

Bu konuda Meclis Başkanı’nı göreve davet eden Özdenefe, “80 gün içerisinde görüşülmeyen yasa gücündeki kararnameleri direkt Meclis Genel Kurul gündemine getirme sorumluluğu vardır. Ne yazık ki bu sorumluluk da değerlendirilmeli” şeklinde konuştu.

Özdenefe, şöyle devam etti: “Biriken yasa gücündeki kararnamelerle ilgili Ad-Hoc Komite mi kurulur, Meclis Başkanı bir kere de hepsini mi Genel Kurul gündemine getirir bilmiyorum. Meclis halkın iradesine temsil eder, dolambaçlı yollarla iradenin yanından geçilmesi doğru değildir.”

Meclis gündemine gelecekler…

Özdenefe, 51-95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasası’ndaki revizelerin önemli olduğuna değinerek, yaz aylarında komitenin çalışmalarını tamamladığını ifade etti.

Tüm paydaşlarla yapılan çalışmaların değerlendirileceğini kaydeden Özdenefe, Genel Kurul gündemine geleceğini söyledi.

Özdenefe, Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın da gündeme geleceğini belirterek, “Çok ham ve çalışmaya muhtaç şekilde gönderilmişti. Komite yoğun çalışma sürdürdü. Oy çokluğuyla geçti, belli noktalarda düzenlemeler sürüyor. CTP olarak, ortaya koyduğumuz pozisyonlar var” dedi.

Bununla birlikte özel gereksinimli bireyler için 4’lü Koalisyon Hükümeti döneminde gündeme gelen çalışmanın komiteden geçtiğini belirten Özdenefe, söz konusu çalışmanın yeni dönemde Meclis Genel Kurulu’nun gündemine geleceğini dile getirdi.

Özdenefe, organize sanayi bölgeleri ile ilgili yasanın hala Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşüldüğünü, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da bu yasa çalışmasına katkı koyduğunu aktardı.

Bu dönemde Bakanlar Kurulu tarafından gelen yasaların çok acele ile gönderildiğini ifade eden Özdenefe, üzerinde yeterince çalışılmadığını söyledi.

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars:

Hükümet, anayasa bağlı kalacak yasalar yapmalı

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, uzun zamandır yasallaşmayı bekleyen birçok yasa olduğunu söyledi, hükümet istikrarsızlığı nedeniyle toplumun ihtiyacı olan yasaları hayata geçirme konusunda Meclis’in yeterli neticeye ulaşamadığını belirtti.

Baybars, vekillerin anayasaya bağlılık yemini ederek göreve başladığını hatırlatarak, “Bu konuda hassas davranmayarak, aslında hukuk devleti ilkesini de Meclis’in yasama yapma görevini de hiçe sayan bir durum ortaya çıktı” dedi.

Yeni dönemde hükümete anayasa bağlı kalacak yasaları yapma konusunda dikkatli olma çağrısı yapan Baybars, muhalefetin yaptığı önerileri ve ikazların hiçe sayılmaması gerektiğine işaret etti.

Baybars, Meclis’te muhalefetin varlığının önemine değinerek, hükümetin sağduyu ile hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı:

Çok verimli bir dönem geçirmedik, Meclis daha çalışkan olmalı

Yeni dönemin yoğun ve tartışmalı olacağını söyleyen YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Geçtiğimiz dönemin çok verimli olduğunu söyleyemem” dedi.

Arıklı, hükümetin 2-3 kez dağılması nedeniyle birçok yasanın hayata geçemediğini dile getirdi.

“Bu dönemde sıkıntılar geride kalır, daha çalışkan bir Meclisle karşılaşırız diye umut ediyorum” diyen Arıklı, bütçe görüşmelerinin başlayacağını, Aralık sonu itibariyle de yerel seçim yapılacağını ifade ederek, “Bu süreye kadar ne kadar yasa geçirirsek önemli” şeklinde konuştu.

Arıklı, komitelerin verimli çalışması gerektiğini ifade etti.

Hükümetin uzlaşıya her zaman açık olduğunu savunan Arıklı, “Muhalefet, sürekli ‘sokağı Meclis’e, Meclis’i sokağa taşıyacağı’ yaklaşımında… Bize iş yaptırmamak gibi, olağanüstü gayret içerisinde. Halkın, icraata ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

