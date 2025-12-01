22 öğretmen hakkında açılan dava Savcılık tarafından geri çekildi
Eğitim Bakanlığı önünde 2022’deki eylemlerde “polisi darp” ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 22 öğretmenin yargılandığı dava Savcılık tarafından geri çekildi.
Mahkeme sonrası basına konuşan öğretmen sendikalarının avukatı Öncel Polili, “Öğretmenler 14 kez mahkemeye geldikten sonra dava geri çekildi.” dedi.
