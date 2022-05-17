2021: % 3.84 / 2022: % 34.20

Piyasadaki pahalılıkla bir yanda vatandaşların alım gücü erirken, diğer yanda enflasyon rakamları katmerlendi.

İstatistik Kurumu resmi verilerine göre; Nisan sonu itibariyle ilk 4 aylık hayat pahalılığı oranı yüzde 34.20’ye çıktı.

2021 yılında ilk 4 aylık hayat pahalılığı oranı ise yüzde 3.40 olmuştu.

Aynı para birimini kullandığımız Türkiye’de ise ilk 4 aylık enflasyon rakamı yüzde 31.7.

Temel tüketim maddelerinin yanı sıra akaryakıt, elektrik ve GSM ücretlerine yapılan zamlar, bu yıl enflasyonda yeni bir rekorun da kapısını araladı.

‘6 aylık hayat pahalılığı oranının yüzde 40’ın üzerinde olacağına’ yönelik beklenti sürerken, gözler Maliye Bakanlığı’na çevrildi.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, 6 aylık hayat pahalılığı eklendiğinde bütçedeki açığın 5 milyar TL’ye ulaşabileceğini dile getirdi, ilerleyen günlerde daha da netleşeceğini ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Çoli, Haziran sonu itibariyle toplam enflasyonun yüzde 40 civarında olmasının beklendiğini söyledi, ortaya çıkan verilerin bu beklentiyi doğruladığını dile getirdi.

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu ise 4 aylık hayat pahalılığı oranının yüzde 34.20’ye ulaştığını açıkladı, yıllık enflasyonun ise üçlü rakamlara çıkacağını kaydetti.

Muhtaroğlu, Türkiye’de ise bu rakamın 31.7 olduğunu açıkladı, “Türkiye’ye göre daha pahalıyız” dedi.

Öte yandan Türkiye'deki hükümetin izlediği yanlış ekonomi politikalar, TL'de yaşanan aşırı değer kaybı ile fakirleştiğimizi söyleyen CTP Milletvekili Devrim Barçın, Nisan sonu itibariyle 6 bin 90 TL maaş alan asgari ücretli ve özel sektör emeklisinin Ocak ayındaki maaşı ile aldığı gıda miktarından 2.306 TL’lik daha az gıda alabildiğini dile getirdi.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki yıllık enflasyonun TC'deki yıllık enflasyon oranına göre yüzde 26.92 daha fazla olduğunu ifade eden Barçın, “Bu fark ne taşımacılıkla ne de gümrük vergileri ile açıklanabilir. Bu durumun nedenine yönelik bilimsel bir çalışma yapmazsak, kötü olan ülke ekonomisi daha da kötüye gidecektir” değerlendirmesinde bulundu.

KİM, NE DEDİ?

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli: Hayat pahalılığı eklendiğinde, bütçe açığı 5 milyar TL’ye ulaşacak

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu: 4 aylık hayat pahalılığı yüzde 34.20

CTP Milletvekili Devrim Barçın: TL kullanmamız nedeniyle fakirleşiyoruz

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli:

Hayat pahalılığı eklendiğinde, bütçe açığı 5 milyar TL’ye ulaşacak

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, 6 aylık hayat pahalılığı eklendiğinde bütçedeki açığın 5 milyar TL’ye ulaşabileceğini dile getirdi, ilerleyen günlerde daha da netleşeceğini ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Çoli, Haziran sonu itibariyle toplam enflasyonun yüzde 40 civarında olmasının beklendiğini söyledi, ortaya çıkan verilerin bu beklentiyi doğruladığını dile getirdi.

Hayat pahalılığının ödenmemesine yönelik herhangi bir sıkıntı olmadığını da aktaran Çoli, “2 milyar 680 milyon TL bütçe yasallaştı. Asgari ücretin 7 bin TL olması, diğer TÜFE’nin de etkisiyle bütçe açığı 5 milyar TL’ye çıkacak” dedi.

Çoli, ek bütçeye yönelik de taslak çalışma yapıldığını sözlerine ekleyerek, “Açık 2 milyar 600 milyon TL’de olsa, 5 milyar TL’de olsa bu açıkları kapatacak de güç vardır. Yeter ki istensin” şeklinde konuştu.

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu:

4 aylık hayat pahalılığı yüzde 34.20

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, 4 aylık hayat pahalılığı oranının yüzde 34.20’ye ulaştığını açıkladı, yıllık enflasyonun ise üçlü rakamlara çıkacağını kaydetti.

Muhtaroğlu, Türkiye’de ise bu rakamın 31.7 olduğunu açıkladı, “Türkiye’ye göre daha pahalıyız” dedi.

“Yıllık enflasyon Nisan’dan Nisan’a yüzde 89 civarında bir konuma geldi” diyen Muhtaroğlu,

Türkiye’de ise yıllık enflasyonun yüzde 69.9 düzeylerinde olduğunu ifade etti.

“Zamlar, devam ediyor. GSM operatörlerinin yaptığı zamlar da eklendi. Akaryakıt zammının da eli kulağındadır. Yüksek bir zam olacaktır. Bunlar TÜFE’yi daha da yukarıya getirecektir. Bu şekilde Haziran sonunda 6 aylık enflasyon yüzde 40’ı geçecek. Yıllık enflasyon da süreç içerisinde 3 haneye ulaşacak” değerlendirmesinde bulunan Muhtaroğlu, “Benzinde yıllık enflasyon yüzde 210, Euro Diesel yüzde 267, tüp gaz da yüzde 164, ekmekte yüzde 151, tavukta yüzde 131, akıllı cep telefonunda yüzde 129, uzun ömürlü sütte yüzde 111” şeklinde konuştu.

Muhtaroğlu, söz konusu durum göz önünde bulundurulduğunda, enflasyon rakamlarında iyimser bir beklenti içerisine girilmesinin mümkün olmadığını da belirtti.

Muhtaroğlu, hükümetin, hayat pahalılığını dondurma gibi, ekonomik akıldan yoksul herhangi bir icraat yapmaması gerektiğini dile getirdi.

Böyle bir adım atılması halinde ekonominin daha da daralacağını ifade eden Muhtaroğlu,

“Kaş yapayım derken göz çıkartacaklar. Tüketiminin azalmasından dolayı maliye gelirleri de dibe vuracak” şeklinde konuştu.

CTP Milletvekili Devrim Barçın:

TL kullanmamız nedeniyle fakirleşiyoruz

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Aralık ayına göre hayat pahalılığı oranının yüzde 34.20, yıllık hayat pahalılığı rakamın ise yüzde 88.81’e çıktığını söyledi.

Barçın, tüm dünyada enflasyon rakamlarının yükseldiği doğru olmakla birlikte Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Nisan sonu itibariyle yıllık enflasyonun yalnızca yüzde 8.6 olduğuna dikkat çekti.

Bu rakamın Kıbrıs’ın kuzeyi için yüzde 88.81 olduğuna vurgu yapan Barçın, “Yani güneye göre yüzde 932 daha fazla bir enflasyon yaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Barçın, “Çözüm bellidir. Çözüm sorunun temelini konuşmaktır ve sorunun temeli de Türkiye'deki hükümetin izlediği yanlış ekonomi politikaları nedeniyle bizim de TL kullanmamıza binaen TL'de yaşanan aşırı değer kaybı ile fakirleşmemizdir” dedi.

Bu konunun gündeme gelmemesi halinde sorunlara asla çözüm bulunamayacağını dile getiren Barçın, gıda fiyatlarındaki bir yıllık artışın da yüzde 105.23’e ulaştığını kaydetti.

Barçın, Nisan sonu itibariyle 6 bin 90 TL maaş alan asgari ücretli ve özel sektör emeklisinin Ocak ayındaki maaşı ile aldığı gıda miktarından 2.306 TL’lik daha az gıda alabildiğini dile getirdi.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki yıllık enflasyonun TC'deki yıllık enflasyon oranına göre yüzde 26.92 daha fazla olduğunu ifade eden Barçın, “Bu fark ne taşımacılıkla ne de gümrük vergileri ile açıklanabilir. Bu durumun nedenine yönelik bilimsel bir çalışma yapmazsak, kötü olan ülke ekonomisi daha da kötüye gidecektir” değerlendirmesinde bulundu.