“20 yıllık deneyimim ‘yerel yönetimde uzaktan yönetim’ mümkün değil diyor”

Meltem SONAY

Gündemdeki soruya ilgili kesimler ne diyor, ‘sorun’a nasıl bir çözüm öneriyor?..

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ‘Belediye sayısını azaltma’ amacıyla hedefe koyduğu ‘Yerel Yönetim Reformu’ gerekli mi, sürdürülebilir belediyeler için nasıl bir reform yapılmalı, belediye sayısı azaltmak reforma yeter mi?

Tatlısu Belediyesi Başkanı Hayri Orçan:

“12 yıldır belediyelerin bu noktaya geleceğini söylüyorduk…”

“Yerel Yönetimlerde reform kesinlikle gereklidir… Bunu 12 yıldır söylüyoruz.

Belediyeler Yasası, 1995 yılında çıkarılmış ve şu anda güncel uygulamalarda kullandığımız yasadır. Yasa bugün güncelliğini yitirmiştir çünkü aradan onlarca yıl geçti.

2010 yılından beridir bu yasanın değişmesi gerektiğini söylüyoruz.

Reform denildiğinde akla gelen sadece belediyelerin sayısını azaltmaktır ama esas reform çağdaş yönetim anlayışı içinde yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarının artırılmasıdır. Belediyelerde idari ve mali olarak reforma ihtiyaç vardır. Bu anlamda bilimsel çalışmaların ortaya konması gerekmektedir.

Belediyeler bugün mali yapıları ile sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır ama belediyeler 12 yıldır bunun böyle olacağını söylüyordu.

Devlet Katkı Payları’nın yeniden düzenlenmesi, gelirleri artırmaya yönelik taleplerimiz vardı. Bunlar karşılık görmediği için süreç içerisinde maaşlar hayat pahalılığına bağlı olarak arttı, piyasa da pahalılaştı. Yerel gelirleri artırıcı hiçbir tedbir alınmaması nedeniyle belediyeler de her geçen yıl maddi olarak geriye gitti.

Belediye sayılarını azaltmaktan önce bu mali sorunların çözülmesi, belediyelere de durumlarını düzeltmek için süre tanınması gerekirdi. Bu sürede durumunu düzeltemeyen belediye için kapatma veya birleştirme düşünülmelidir.”

‘Yerelde, ‘yerinden yönetim’ gereklidir”

“Reform yerinden yönetim ilkesiyle yönetme erkinin belediyelere devridir. Yakınlar kolay, uzaklar zor yönetilir gerçeği göz ardı edilmemelidir.

20 yıllık belediyecilik deneyimim bana yerel yönetimde uzaktan yönetim mümkün değil diyor. Belediyecilikte ‘yerinden yönetim’ çok önemlidir ve her bölgede yerel yönetim gereklidir.

Yerel yönetimlerin kurulmasındaki amaç bölgedeki insanların hizmeti daha kolay, daha hızlı ve daha ekonomik bir şekilde almasına yöneliktir.

“Bölgeyi cezalandırma olur, kabul etmeyiz”

“Hazırlanan taslak çalışmanın özellikle sayı kısmını net şekilde göremedik. Belediyelerin mali ve idari yapısına ilişkin çalışmalar ise yerindedir. Belediye sayıları kısmı üzerinde çalışılması, aceleye getirilmemesi gereken çok önemli bir kısmıdır.

’13 belediye’ bizim kesinlikle kabul edebileceğimiz bir konu değildir.

Tatlısu Belediyesi 77 kilometrekare alana yayılmış, 1908’de kurulmuş, 114 yıllık bir belediyedir. Sürdürülebilir ve hizmet veren bir yapıya sahiptir. Hızla gelişen bölgemiz, 20-25 bin nüfusun yaşama potansiyelinde olduğu gibi, bu yönde de bir ivmeye sahiptir. Planlama yapılırken, bugünün projeksiyonu ile değil, 10 yıl, 20 yıl, hatta 100 yıl sonra ne olur diye düşünülerek planlama yapılmalıdır.

Hem sürdürülebilir yapıda bir belediyesi, hem işini doğru yapan bir yönetimi, hem de vergilerini düzenli ödeyene bir halkı olan Tatlısu’da belediyeyi kapatmak, bölgeye cezalandırma olur. Bu bölge bir belediyeyi hak eder ve kapatılmasını da asla kabul etmeyeceğiz.”