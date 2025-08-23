2 ayrı tarik kazası... 1 yaralı, 1 tutuklu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün Vadili ve Gazimağusa-Karpaz ana yolunda iki ayrı trafik kazası meydana geldi.

Motosiklet sürücüsü yaralandı

İlk kaza saat 13.30 sıralarında Vadili’de, Albay Feridun Öztürk Caddesi üzerinde yaşandı. Veli Seçkin (28) yönetimindeki MK 892 plakalı motosiklet, batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Vadili İlkokulu önlerine geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundaki bordür taşlarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan sürücü Seçkin’in sol köprücük ve kaburga kemiklerinde kırık tespit edildi. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören sürücü, kendi isteğiyle taburcu edildi.

Alkollü sürücü tutuklandı

Aynı gün saat 21.00 sıralarında ise Gazimağusa-Karpaz ana yolunun 15-16’ncı kilometreleri arasında, Takhir Alekseevich Izmailov (20) yönetimindeki ZVR 014 plakalı araç, 104 miligram alkollü içki tesiri altında ve dikkatsizce seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan dışarı çıktı ve çelik bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Ancak araç sürücüsü Izmailov, “alkollü içki tesiri altında araç kullanmak” ve “trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklandı.

Her iki kazayla ilgili polis soruşturmaları sürüyor.