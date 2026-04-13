18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki Mariam Yahounisse yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 05.30 sıralarında, 21 yaşındaki Abderrahmene Mohamme Charef’nin yönetimindeki araç, Alsancak istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki çelik bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Mariam Yahounisse, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.