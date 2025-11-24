18 ve 19 yaşlarında 4 tutuklu

polis, Girne'de bir oto galeride bu sabah 03.00 sıralarında meydana gelen kundaklamanın detaylarını paylaştı, yapılan ileri soruşturmada, olayla ilgili 18 ve 19 yaşlarındaki 4 kişinin tutuklandığını belirtti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgide, araçların üzerine yanıcı madde döküldüğü, ve araçlarda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Açıklama şöyle:

"24.11.2025 tarihinde, saat 03.00 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde faaliyet gösteren bir oto galerinin ön kısmında park halinde bulunun iki aracın üzerine, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından kasten yanıcı madde dökülüp ateşlenmek suretiyle, yangın meydana gelmesine ve araçlarda hasar oluşmasına sebep olunmuştur. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu araçların ön kısımları yanarak zarar görmüştür.

Yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-18), M.T.K.(E-18), M.E.K.(E-18) ve S.P.(E-19) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir."

Bir oto galeriye daha saldırı