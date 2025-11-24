Bir oto galeriye daha saldırı

Girne’de sabahın erken saatlerinde bir araç galerisi daha saldırıya uğradı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un duyurduğu olayda, galeri bu kez kundaklandı.

Kundaklamayı gerçekleştirdiği belirtilen iki zanlı yaklaşık iki saat içinde yakalanarak tutuklandı.

Belediye Başkanı Şenkul, söz konusu işletmenin bir süre önce, son dönemlerde adı sıkça gündeme gelen bir “çete” tarafından tehdit edildiğini ifade etti

Şenkul, kundaklama olayı üzerine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin ülke içinde etkin şekilde çalıştığını vurguladı ancak sınır kapılarındaki denetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Bu tip olayların önüne geçmek için sınır kapılarının güvenliği ve ülkeye giriş kriterlerinin sıkılaştırılması şarttır” diyen Şenkul, ekonomik zorluklar ve kolay para kazanma arzusunun birçok genci çetelerin hedefi haline getirdiğine dikkat çekti.

Şenkul açıklamasında, çete yapılanmalarının kolayca kandırdığı gençlerin hapse sürüklendiğini, yerlerine ise hızla yeni gençleri dahil ettiğini ifade ederek Cumhurbaşkanı ve diğer devlet yetkililerine “sınır güvenliği konusunda acil adım” çağrısı yaptı.

Kundaklanan işletmenin sahiplerine de geçmiş olsun dileklerini ileten Şenkul, asıl meselenin “potansiyel zanlıların ülkeye girişini mümkün olduğunca azaltmak” olduğunu söyledi.