“10’uncu yasama dönemi utanç abidesi olarak siyasi tarihe geçti”

CTP Genel Sekreteri, Milletvekili Erkut Şahali, Meclis’in karnesini çıkardı, onuncu yasama dönemini “utanç abidesi” olarak nitelendirdi.

Şahali, hükümetin karnesinin yazıldığı bir dönemde Meclis’in de karnesinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Elindeki Meclis Başkanlığı davetiyesinde, gündemde yalnızca güncel konuşmaların yapılacağı ve ardından sorulara geçileceğinin yazılı olduğunu aktaran Şahali, “10. Yasama dönemi, bu Meclis’in itibarının en fazla hırpalandığı, zedelendiği hatta yok edildiği dönem olarak ülkenin siyasi tarihine geçti.” dedi. Şahali, geçmiş birleşimlerde yanıtlanmayan 4 sözlü soru ve yanıtlanmadığı için sözlüye dönüşen 29 yazılı sorunun Meclis Başkanlığı tarafından hükümete iletildiğini ancak soruların “uzay boşluğunda kaybolduğunu” ve halen yanıtlanmadığını vurguladı. Anayasa ve yasaların, yazılı sorulara süresi içinde yanıt verilmesini zorunlu kıldığına dikkat çeken Şahali, “Meclis, bu hakkın kullanılmasının engellendiği bir mekana dönüştürülüyorsa, 10. Yasama Dönemi dördüncü yılı ‘utanç abidesi’ olarak kayıtlara geçmek zorundadır.” ifadelerini kullandı. Sorular arasında hükümetin verdiği T ve Z izinleri, YENİDÜZEN’in manşetten duyurduğu 2022’den kalan özel jet izni ve pandemi döneminde özel jet inişiyle ilgili soruşturma sürecini hatırlattı. Şahali, “Hükümet, ulaşım sektörünü bozacak bu izinleri dağıtarak geri adım atmıyor.” dedi. 24 Ocak 2022’den sonra verilen yurttaşlıklar ve sınavsız, münhalsiz istihdamlara ilişkin sorulara da yanıt verilmediğini belirten Şahali, İçişleri Bakanı’nın nüfus, yurttaş sayısı ve ülkedeki yabancılarla ilgili soruları yanıtsız bıraktığını ifade etti. 2023 ve 2024 yıllarından kalma vatandaşlık, üçlü kararnameyle yapılan atamalar, danışman atamaları ve tabanca izinleri gibi konularda da hükümetin yanıt vermekten kaçındığını söyleyen Şahali, hasta sevkleri, hemşire nakilleri ve Yenierenköy kaymakamlık binasının akıbetine dair soruların da cevapsız kaldığını kaydetti. Meclis’in üçüncü yasama yılına girerken yaşanan Meclis Başkanlığı seçimi krizinin toplumda siyasetin, Meclis’in ve milletvekilliğinin değerini zedelediğini de dile getiren Şahali, Meclis’in “ciddi bir fiyasko” yaşadığını vurguladı.