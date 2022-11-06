10 ayda yitip giden 18 can!
Trafik kazasında önceki akşamki 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle içinde bulunduğumuz yılda, bu güne dek 18 kişi yollarda yaşamını yitirdi. 14’ü erkek, 4’ü kadın olan can kayıplarında yaş oranları can yakan bir diğer ayrıntı oldu.
Fehime ALASYA
Ülkenin kanayan yarası olan trafik kazaları ve kazalardaki can kayıpları hız kesmeden devam ediyor. Hafta sonunu kana bulayan iki kazada üç can daha trafikte yitip gitmesiyle toplamda 18 kişi trafikte can verdi.
Geride bırakmaya hazırlandığımız 2022 yılının ilk 10 ayında, geçen akşamki üç ölüm ile trafikte hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e çıktı. İçinde olduğumuz Kasım ayının ilk günlerinde 3 kişinin yaşamı yollarda son buldu.
Yollarda yitip giden 18 kişiden 10’unun 20’li yaşlarda olduğu dikkat çekerken, 2 kişi 30’lu, 2 kişi 40’lı, 2 kişi 50’li, 1 kişinin ise 60’lı yaşlarda olduğu görüldü.
Trafikte hayatını kaybeden 18 kişiden 14’ü erkek, 4’ü ise kadın.
YENİDÜZEN’in Polis Basın Subaylığı’nın verilerinden derlediği kayıtlarda, hayatını kaybedenlerin cinsiyetleri ve yaşları incelendi.
Geçtiğimiz gün toplamında 3 kişi hayatını kaybederken, geride kalan 10 aylık zaman diliminde en fazla ölüm, Haziran ayında kayıtlara yansıdı. Bahsi geçen ayda 4’ü erkek, 2’si kadın 6 kişi yaşamını yitirdi.
TARİH TARİH- İSİM İSİM ÖLÜMLÜ KAZALAR:
- 4 Kasım: Oğuzhan KARAASLAN (E-29) ve
- Muhammet Oktay ÖRTLEK (E-27)
- Mustafa KARACA (E-54)
- 27 Ekim: Can AY (E-21)
- 25 Ekim: Musa BAYTAR (E-23)
- 12 Ağustos: Ercan BİÇER (E-27)
- 16 Temmuz: Ali Rıza AVUKAT (E-52)
- 28 Haziran: Agajan SEYİDOV (E-26)
- 15 Haziran: Mehmet ÇAKIR (E-24)
- 11 Haziran: Ahmet Serin (E-48)
- Hakkı AFŞİN (E-62)
- 7 Haziran: Keziban Konuş (K-43)
- 2 Haziran: Sara ABDULKAFİR (K-22)
- 1 Mayıs: Meryem GÖZÜTOK (K-38)
- Zühre ARKAN (K-39)
- 2 Nisan: Serkan BULAK (E-49)
- 12 Şubat: Ali Diyapoğlu (E-24)
- 21 Ocak: Umair AHMAD (E-21)