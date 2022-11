10 ayda yitip giden 18 can!

Fehime ALASYA

Ülkenin kanayan yarası olan trafik kazaları ve kazalardaki can kayıpları hız kesmeden devam ediyor. Hafta sonunu kana bulayan iki kazada üç can daha trafikte yitip gitmesiyle toplamda 18 kişi trafikte can verdi.

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2022 yılının ilk 10 ayında, geçen akşamki üç ölüm ile trafikte hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e çıktı. İçinde olduğumuz Kasım ayının ilk günlerinde 3 kişinin yaşamı yollarda son buldu.

Yollarda yitip giden 18 kişiden 10’unun 20’li yaşlarda olduğu dikkat çekerken, 2 kişi 30’lu, 2 kişi 40’lı, 2 kişi 50’li, 1 kişinin ise 60’lı yaşlarda olduğu görüldü.

Trafikte hayatını kaybeden 18 kişiden 14’ü erkek, 4’ü ise kadın.

YENİDÜZEN’in Polis Basın Subaylığı’nın verilerinden derlediği kayıtlarda, hayatını kaybedenlerin cinsiyetleri ve yaşları incelendi.

Geçtiğimiz gün toplamında 3 kişi hayatını kaybederken, geride kalan 10 aylık zaman diliminde en fazla ölüm, Haziran ayında kayıtlara yansıdı. Bahsi geçen ayda 4’ü erkek, 2’si kadın 6 kişi yaşamını yitirdi.

TARİH TARİH- İSİM İSİM ÖLÜMLÜ KAZALAR: