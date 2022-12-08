1 yılda % 60 artış: BORCA BATTIK

▶ Bankalardaki kredi miktarı her geçen gün artıyor. KKTC Merkez Bankası resmi verilerine göre; bankalardaki kredi miktarı Eylül sonu itibariyle 48 milyar 956 milyon TL’ye çıktı. Bu rakam 2021 Eylül sonunda 30 milyar 612 milyon TL’ydi. 1 yılda bankalardaki kredi miktarının yüzde 60 arttığı görüldü.

KKTC Merkez Bankası Bülteni’nden:

Bankalardaki kredi miktarı Eylül sonu itibariyle 48 milyar 956 milyon TL’ye çıktı.

2021 Eylül sonu itibariyle bankalardaki kredi miktarı 30 milyar 612 milyon TL’ydi.

İşletme kredileri: 36 milyar 259 milyon TL

Tüketici kredileri: 8 milyar 606 milyon TL.

Bankalardaki kredilerin 30 milyar 684 milyon TL’si ‘döviz’,18 milyar 272 milyon TL’si Türk Lirası cinsinden.

2022 yılının Haziran ayı sonu itibarıyla 1 milyar 801 milyon TL olan tahsili gecikmiş alacaklar, Eylül sonu itibariyle yüzde 6.12 artarak, 1 milyar 911 milyon TL’ye çıktı.

Ayşe GÜLER

Ekonomide pahalılık ve yüksek enflasyona yönelik sancı sürerken, vatandaşın da ilk gündemini ‘borçlanma’ oluşturuyor.

Bankalardaki kredi miktarı her geçen gün artıyor. Borçlanma ile birlikte tahsili gecikmiş alacaklar da kademeli şekilde yükseliyor.

Birçok vatandaş bir yanda borç çekerken, diğer yandan da aldığı krediyi ödeyemiyor, ödeme gücü giderek geriliyor.

KKTC Merkez Bankası resmi verilerine göre; bankalardaki kredi miktarı Eylül sonu itibariyle

48 milyar 956 milyon TL’ye çıktı. Bu rakam 2021 Eylül sonunda 30 milyar 612 milyon TL’ydi.

1 yılda bankalardaki kredi miktarının yüzde 60 arttığı görüldü.

Bu yılın Mart ve Haziran dönemlerine bakıldığında kredilerin kademeli şekilde arttığı görüldü.

Örneğin Mart sonu itibariyle bankalardaki kredi miktarı 43 milyar 479 milyon TL olurken, bu rakam Haziran sonunda 47 milyar 35 milyon TL’ye yükselmişti.

‘İşletme’ için kredi çekiyoruz…

Bu dönemde de kredilerin en fazla ‘işletmeler’ için çekildiği de verilere yansıdı.

Eylül sonu itibariyle bankalarda 36 milyar 259 milyon TL işletme kredisi olduğu görüldü.

Tüketici kredileri, yani vatandaşların bankalardan aldığı borç miktarı ise 8 milyar 606 milyon TL.

Verilere göre; Eylül 2021-Eylül 2022 dönemi kıyaslandığında, işletme kredileri 21 milyar 525 milyon TL’den 36 milyar 259 milyon TL’ye, tüketici kredileri ise 6 milyar 651 milyon TL’den 8 milyar 606 milyon TL’ye yükseldi.

Türk Lirası yerine daha çok döviz…

Türk Lirası’nın döviz karşısında günden güne değer kaybı sürse de buna ters oranda bankalardaki döviz cinsinden kredi miktarı artıyor.

Örneğin, Eylül sonu itibariyle bankalardaki kredilerin 30 milyar 684 milyon TL’si ‘döviz’ cinsinden olurken, 18 milyar 272 milyon TL’si Türk Lirası cinsinden.

Genel toplama bakıldığında kredilerde döviz cinsinden borç, Türk Lirası cinsinden borca kıyasla daha fazla olduğu görülse de, Mart sonu ve Eylül sonu kıyaslamasında TL cinsinden borçlanmanın yüzde 6.81, döviz cinsinden borçlanmanın ise yüzde 2.53 arttığı görüldü.

Kısa vadeli kredilerde yüzde 80’e varan artış…

Kısa, orta ve uzun vadeli kredilere ilişkin verilere de bültende yer aldı.

Eylül 2021-Eylül 2022 kıyaslamasında kısa vadeli kredilerde yüzde 79,73, orta ve uzun vadeli kredilerde ise yüzde 53,53 artış olduğu görüldü.

Bir yanda borç, diğer yanda ödeyememe…

Tahsili gecikmiş alacaklar 2 milyar TL’ye ulaşıyor

Bir yanda krediler, yani ‘borçlanma’ artarken, diğer yanda tahsili gecikmiş alacakların da yükseldiği görüldü.

Vatandaşlar bir yandan borç çekerken, diğer yandan da çektiği borçları ödeyemiyor, ödeme gücü giderek geriliyor.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre(Eylül 2021-Eylül 2022) tahsili gecikmiş alacaklar yüzde 24,17 arttı.

2022 yılının Haziran ayı sonu itibarıyla 1 milyar 801 milyon TL olan tahsili gecikmiş alacaklar, Eylül sonu itibariyle yüzde 6.12 artarak, 1 milyar 911 milyon TL’ye çıktı.