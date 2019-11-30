Yüksek Mahkeme Posta’ya talip!

94 yıldır sadece Posta hizmetlerinde kullanılan tarihi Lefkoşa Merkez Postanesi’nin bazı idari bölümlerinin Yüksek Mahkeme Başkanlığı’na devredilmesiyle ilgili çalışma başlatıldı, bu durum bazı kesimlerden tepki toplarken, bakanlık bunun Yüksek Mahkeme Başkanlığı’nın talebi olduğunu açıkladı.

Fehime ALASYA

Lefkoşa’daki tarihi ‘Posta Binası’nın bazı bölümlerinin Mahkemelerin kullanımına verilmesi için girişim yapıldı, bu durum bazı kesimlerin tepkisini topladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yüksek Mahkeme Başkanlığı’nın artan iş yükü nedeniyle, Posta Dairesi’nin bir bölümünün Yüksek Mahkeme kullanımına verilmesi için talepte bulunulduğu belirtildi, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik talebi doğruladı, gerekçeleri YENİDÜZEN’le paylaştı.

‘Bir bölümü verilecek’

Bakanlık’tan yapılan açıklamada ise ortada henüz varılmış bir karar olmadığı belirtilirken, “Talep olumlu karşılanırsa söz konusu binada Posta hizmetleri verilmeye devam edecek, sadece idari kısımların bir bölümü Mahkemelerin kullanımına verilecektir” denildi.

Posta Dairesi Müdürü Sövüda Besimler Tabak, bu durumla ilgili Ulaştırma Bakanlığı ile ayrıntılı görüşme henüz yapmadıklarını belirterek, ortada net bir durum olmadığı için yorum yapmaktan kaçındı.

Tabak, yine de Dairenin taşınması gibi bir durumun kabul edilemez olduğunu ifade ederek, “Posta’ya mal edilmiş bir binanın başka kuruma verilmesini istemiyoruz. İleriki günlerde ilgili bakanlıkla da görüşüp konuyu karara bağlayacağız. Şu an net bir durum yok, sadece bir düşünce varmış, bunun detayları konuşulmadı, kesin hiçbir şey yok” dedi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin eski yönetim kurulu başkanı UBP’li Gürsel Uzun ise sosyal medyadaki paylaşımından bu durumu sert sözlerle eleştirdi.

Konuyla ilgili, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın Posta Dairesi binasında gezerek incelemelerde bulunduğu iddia edildi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik talebi doğruladı: “Posta Dairesi’nin Yüksek Mahkeme’ye verilmesiyle ilgili Başbakan ile görüşmeye gittik. Bize verilmesi halinde mahkeme açısından çok müsait olacağı konusunda talebimiz oldu. Bu talebe henüz yanıt almadık. Verilirse çok mutlu olurum, yargı çok rahatlar. Neticesini bekliyoruz”

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik:

“Verilirse çok mutlu olurum, yargı çok rahatlar. Neticesini bekliyoruz”

Bu yönde bir talepleri olduğunu ifade eden Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, konuyu Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanı ile görüştüklerini ve netice beklediklerini kaydetti.

Bu taleplerini anlatan ve nedenlerine değinen Şefik, “Verilirse çok mutlu olurum, yargı çok rahatlar. Neticesini bekliyoruz.” dedi.

Şefik, konuya ilişkin YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Posta Dairesi’nin Yüksek Mahkeme’ye verilmesiyle ilgili Başbakan ile görüşmeye gittik. Bize verilmesi halinde mahkeme açısından çok müsait olacağı konusunda talebimiz oldu. Bu talebe henüz yanıt almadık.

Daire’nin altında Pul satılan yer ve bodrum bölümü Posta’da kalması gerekir şeklinde konuşmamız oldu, buna herhangi bir itirazda bulunmadık. Bunun dışında verilip verilmeyeceği konusunda henüz bir cevap almış değiliz. Umarım verilir, verilirse Yüksek Mahkeme’nin yakınında olması çok iyi olur çünkü bize yeni bina yapmak için verilen arazi Bayraktar Türk Maarif Koleji’nin yanındadır. Yani avukat ve savcıların Dereboyu’nu geçmesi icap ediyor. Bu nedenle yakın mesafede bir binamızın olması bizim için çok iyi olur. Umarım Ulaştırma Bakanlığı verebileceklerine karar verir. Ne kadarını verebilecekleri kısmında ise hangi kısmı verirler veya vermezler konusunda bir sorun yaşayacağımızı tahmin etmiyorum. Umarım olumlu cevap verirler.

Bununla ilgili Başbakanlıkta bu duruma sıcak bakıldı, Ulaştırma Bakanı ile de konuştuk, bakanlık henüz karar vermiş değil. Olmadığı takdirde başka alternatifler arayacağız. Çünkü Mahkeme’nin şu anda olduğu yerden ayrılması söz konusu değil. Bu olursa bölge çok olumsuz etkilenir, orada kalmak istiyoruz ama yer darlığımız var.

Bununla ilgili itirazlar hiç bilgime gelmedi, biz sadece talep ettik ve cevabı bekliyoruz. Verilirse çok mutlu olurum, yargı çok rahatlar. Neticesini bekliyoruz.”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin eski yönetim kurulu başkanı UBP’li Gürsel Uzun:

“Bu günlerde bu bina ile ilgili birilerinin iştahı kabarmış..”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin eski yönetim kurulu başkanı UBP’li Gürsel Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu günlerde bu bina ile ilgili birilerinin iştahı kabarmış... Başka şeylere çevirmeye çalışılıyor” diyerek konuyla ilgili yorumlarda bulundu.

Paylaşımında “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı yine o parlak fikirlerinden biri ile karşımızda. Burayı Başka dairelere veya birimlere vermek o birimler de burayı tadil edip hizmet edeceklermiş” ifadelerini kullanan Uzun ihtiyacı gidermek için yeni odalardan oluşan bina yapmak yerine bu uygulamaya gidilmesini eleştirdi.

“5/10 odalı günümüz şartlarına uygun yeni bir bina yapmaktan acizseniz orda niye oturuyorsunuz.. Bırakıp gidin yapabilecekler gelsin.” diyen Uzun ayrıca, Eski Eserler Dairesi’nin Turizm ve Kültür Bakanlığı çatısı altında olmasının elzem olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını da ifade etti.