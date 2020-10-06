YSK yasağına rağmen

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasakları nedeniyle yasakladığı Geçitköy'de Su Temin Projesi'ndeki tören Türkiye’deki Erdoğan-Tatar basın toplantısı içinde yapıldı.



Seçim yasağı Ankara üzerinden aşıldı, BRT'nin canlı yayınıyla delindi.

Erdoğan'ın sunumuyla Kıbrıs' yapılan canlı bağlantı sonucu Geçitköy Barajı’nda iki ülke Tarım Bakanları, ayrıca yüklenici firma temsilcileri su temin projesini anlattı.

Geçitköy Barajı’ndan Ankara’daki basın toplantısına canlı olarak bağlanan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Türkiye’den gelen suyun tarımsal faaliyette de kullanılacağını söyledi, Eroğan’a saygılarını iletti.

Erdoğan'ın "talimatı" ile su temin projesinin tamiratı sonrası "açılış" yapıldı.