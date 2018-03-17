Yorgoz’un çiçeği festivalle tüttü

Fehime ALASYA

Bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali, dün başladı. İki gün boyunca devam edecek olan festival ilk günden renkli görüntülere sahne oldu.

Lapta Belediyesi ve Tepebaşı Kültür, Sanat ve Doğayı Koruma Derneği işbirliğinde düzenlenen ve bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen etkinlik, köy meydanında yapılıyor.

Etkinlik, Yorgoz Lalesi veya Kıbrıs Lalesi (Tılipa Cypria) olarak bilinen ve Kıbrıs’ın endemikleri arasında yer alan lale türünün tanıtılması ve korunması yönünde farkındalık oluşturulması amacı taşıyor.

Lalelerin korunmasına dikkat çekilen festivalde, alternatif turizmin geliştirilmesinde önemli rol oynayan özgün bölgesel değerlerin ve farklılıkların yaşatılması hedefliyor.

Yüzler güldü…

Festival alanında, yiyecek-içecek, aksesuar ve çeşitli eşyaların satıldığı stantlar kurulurken, fotoğraf sergisi, kıyafet satış stantları ve çocuklara özel oyun alanları da yer aldı. Kurulan stantlardaki yerel lezzetler ile hem konukların ağzı tatlandı hem de böylesi bir güne özel üretim yapan bölge halkının yüzü güldü.

Etkinlikler bugün de devam ediyor

Festivalde gün boyunca çeşitli sahne gösterileri ve konserler de gerçekleştirilirken, gün içerisinde ise iki kez lale diyarına tur gerçekleştirildi. Festival akşam gün batımına dek devam etti.

Bugün de sürecek olan festivalin, saat 7:30’da doğa yürüyüşü ile başlaması planlanırken, gün boyu çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Festivalde bugün düzenlenecek olan etkilik programı ise şöyle:

07.30 Doğa Yürüyüşü (Dağcılık Spor Derneği)

08.00 Doğa Yürüyüşü (Bizim Grup)

09.30 Doğa Yürüyüşü (Emekli Subaylar Derneği)

10.30 Gasad Halk Dansları Gösterisi

10.50 Modern Dans Gösterisi (Seçder)

11.10 Alsancak Belediyesi Halk Dansları Gösterisi

11.30 Kangoo Jumps (İlsel)

11.45 Kıbrıs Havaları Derneği

12.40 Fogem Halk Dansları Gösterisi

13.00 Lale Diyarına Tur (TEPDER Rehberi Eşliğinde)

13.00 Yakın Doğu Üniversitesi Halk Dansları Gösterisi

14.00 Lale Diyarına Tur (TEPDER Rehberi Eşliğinde)

14.30 İki Toplumlu Müzik ve Folklor Ekibi

14.50 Zumba Gösterisi (Oya Değer ve Ekibi) DU Dans Okulu Gösterisi

15.05 Grup Baria Konser

16.05 Salsa Gösterisi (Spring Fairy Dance Academy)

Fotoğraflar: Fehime ALASYA