Yöntem tekrar ödeme yaptı, tapusunu aldı

Girne’de aldığı bir apartman dairesi ile ilgili emlakçı tarafından dolandırıldığı gerekçesi ile polise şikayette bulunan Selçuk Yöntem, bugün söz konusu daire için yeniden ödeme yaptı, tapusunu aldı.

Türkiye’nin tanınan ve sevilen sanatçılarından Selçuk Yöntem’in avukatları konuyla ilgili açıklama yaptı, müvekkillerimiz Selçuk Yöntem ve Mehmet Ali Beldiran mağduriyetlerinin giderilmesi veya en aza indirilmesi için her türlü yasal ve hukuki yola başvuracaklarını belirtti.

Selçuk Yöntem, söz konusu emlakçının kayıtlı çalıştığı emlak ofisinin de dolandırıcılık olayına bu güne kadar ilgisiz ve duyarsız kaldığına, herhangi bir sorumluluk üstlenmediği gini, personeli adına bir özür dahi dilemediğine işaret etti.

“Emlak ofisi duyarsız kaldı, sorumluluk üstlenmedi”

Son günlerde Yasemin Taşkıran n/d Yasemin Can isimli kişi tarafından dolandırılan Türkiyeli sanatçı A. Selçuk Yöntem’in avukatları Tülin Çeliker ve Meral Birinci-Sonan’ın, müvekkillerinin yaşamış olduğu dolandırılma olayı ile ilgili yayınladığı basın bildirisi şöyle:

“Dolandırılma vesilesi ile müvekkilimiz olan Selçuk Yöntem, 2017 yılının Eylül ayında Avrasya Construction Ltd. isimli inşaat şirketinden Girne’nin merkezinde inşaatı yeni başlamış bir apartman dairesi satın aldı. Bu dairenin satış ve pazarlaması IQ Property & Development Ltd. tarafından yapıldı. İşbu dairenin satışında müvekkilimizle, emlak şirketi personeli olan Yasemin Taşkıran n/d Yasemin Can ilgilendi. İnşaat şirketi ile Selçuk Yöntem arasında satış sözleşmesi imzalandı ve ilk ödeme şirket hesabına yapıldı. Ağustos 2018 tarihinde apartman dairesi teslim aşamasına gelince Yasemin Taşkıran, Selçuk Yöntem’den inşaat şirketine ödenmesi gereken bakiyeyi ve tapu masraflarını şahsi hesabına göndermesini talep etti.

Selçuk Yöntem Eylül 2018 ve Ocak 2019 tarihlerinde Avrasya Construction Ltd. isimli inşaat şirketine verilmek üzere Yasemin Taşkıran’ın hesabına toplam 352.960 TL’yi gönderdi. Ancak, Selçuk Yöntem inşaat şirketine bu paranın ödenmediğini geçtiğimiz günlerde öğrendi. Yasemin Taşkıran’ın söz konusu parayı şahsi amaçları için kullandığı öğrenildikten sonra Selçuk Yöntem polise şikayette bulundu. Bugüne kadar söz konusu para gerek inşaat şirketine, gerekse müvekkilimize geri ödenmemiştir. Keza Yasemin Taşkıran, poliste vermiş olduğu gönüllü ifadesinde borçları olduğunu ve işbu parayı şahsi amaçları için kullandığını itiraf etmiştir.

“Dolandırılan Mehmet Ali Beldiran’ın da Almanya’dan geldi…”

“Müvekkilimiz Selçuk Yöntem’in yaşamış olduğu bu olayın basına yansımasından sonra Almanya’da yaşayan bir diğer Müvekkilimiz Mehmet Ali Beldiran’ın da aynı şekilde Yasemin Taşkıran tarafından 40,995 Euro dolandırıldığı ortaya çıkmıştır.

“IQ Property & Development Ltd.’e söz konusu dairelerin satışı için inşaat şirketi tarafından emlak komisyon ücretleri de birtamam ödenmiştir. Ancak IQ emlak, hala daha şirketinde kayıtlı çalışan olarak görünen Yasemin Taşkıran’ın işlemiş olduğu bu dolandırıcılık olayına bu güne kadar ilgisiz ve duyarsız kalmış, herhangi bir sorumluluk üstlenmemiş, personeli adına bir özür dahi dilememiştir.” diyen müvekkilimiz Selçuk Yöntem’in yaşadığı bu olay ile birlikte ülkemizde büyük bir sorun haline gelen emlak sektöründeki sıkıntılar ve emlak yasasındaki sorunlar yeniden gündeme gelmiştir. Gerek Emlakçılar Birliği’nin gerekse devlet yetkililerinin emlak ve inşaat sektöründeki sorunların aşılması, dolandırıcılık ve benzeri olayların yaşanmaması için gereken denetimi ve yasal düzenlemeyi yapması gerekmektedir.

Müvekkillerimiz Selçuk Yöntem ve Mehmet Ali Beldiran’a ilk günden beridir gereken yardımı, önemi ve hassasiyeti gösteren Avrasya Construction Ltd.’e de teşekkür ederiz. Selçuk Yöntem, Yasemin Taşkıran tarafından harcanan söz konusu meblağı, tekrardan kendi cebinden inşaat şirketine ödeyip, bugün (7 Mart 2019) Girne Tapu ve Kadastro Dairesi’nde söz konusu dairenin koçanını adına almıştır.

Müvekkillerimiz Selçuk Yöntem ve Mehmet Ali Beldiran mağduriyetlerinin giderilmesi ve/veya en aza indirilmesi için her türlü yasal ve hukuki yola başvuracaklar.

Kamuoyuna Duyurulur”.

Av. Tülin Çeliker (LL.B.(Hons), LL.M) Av. Meral Birinci-Sonan (Barrister-at-law)

BSCS Hukuk Bürosu, Girne.