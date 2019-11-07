Yollar tören provası için trafiğe kapatılacak

Polis, 15 Kasım KKTC’nin kuruluşunun 36’ncı yıldönümü kutlama provası programı nedeniyle 10 Kasım Pazar günü Lefkoşa ve Gazimağusa’da bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Polisten yapılan açıklamaya göre Lefkoşa’da pazar günü saat 08:30’dan itibaren, Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı ile fuar kavşağı arasındaki güzergah, saat 10:00’dan tören provasının sona ereceği saate kadar ise Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan yol trafik akışına kapatılacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Belirtilen tarih ve saatlerde;

-Yeni Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için, Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacaktır.

-Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine gitmek isteyen sürücülerin, Altınbaş Petrol İstasyonu Işıklarından, sanayi bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını takip ederek Yakın Doğu Bulvarına ulaşabileceklerdir.

-Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesini veya Tofaş ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesini veya Altınbaş Petrol ışıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesini kullanmaları,

- Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahından Gönyeli çemberini kullanmaları,

-Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy –Metehan çevre yolunu veya Gönyeli çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları,

-Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa Anayolu’nun kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahını kullanmaları önemle rica olunur.”

MAĞUSA’DA DA BAZI YOLLAR KAPATILACAK

15 Kasım KKTC’nin kuruluşunun 36’ncı yıldönümü kutlama provası nedeniyle, 10 Kasım Cuma günü Gazimağusa’da saat 11:00’den itibaren tören provasının sona ereceği saate kadar İsmet İnönü Caddesi trafik akışına kapatılacak.

Polis açıklamasında, belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.