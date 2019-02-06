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Yoldan çıktı, kaza yaptı

Yoldan çıktı, kaza yaptı

Lefkoşa-Girne anayolunda feci kaza: 1 yaralı

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Girne-Lefkoşa Anayolunda bugün saat 15.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Uğur Karademir yaralandı.

Yönetimindeki LL 781 plakalı salon araç ile Girne istikametine seyrettiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybeden Karademir, yoldan çıkarak ağaca çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

Hastanede müşahede altına alındı

Kaza sonucu yaralanan Karademir, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yapılan ilk tedavinin ardından müşahede altın alındığı öğrenildi.

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Fotoğraflar Ayşe Güler

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