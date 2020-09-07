YÖDAK, Final Üniversitesi'nde incelemerde bulundu

Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Uluslararası Final Üniversitesi’nde incelemelerde bulundu.

YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ve beraberindeki heyet, eğitime başlamak üzere çalışmalarına devam eden Uluslararası Final Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

İncelemeye, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke yanında YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, YÖDAK Üyeleri Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Prof. Dr. Olgun Çiçek, Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu, Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı ve Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu da katıldı.

Heyet, Uluslararası Final Üniversitesi’nin Lefkoşa’da bulunan ve eğitime başlama çalışmaları devam eden Diş Hekimliği Fakültesi hakkında incelemede bulunarak, üniversite rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. İçim Çağıner Kavuklu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Özel Kalem Müdürü Muslu Akgüney’den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İncelemede, çalışmaları süren bölümün akademik, teknik, sosyal ve yapısal kriterleri ele alınarak, tamamlanması gereken çalışmalar üzerinde duruldu.