Güneyde çalışan ve işine gidemeyen emekçileri işaret eden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkeyi yönetenlerin hem genel olarak hem de geçiş noktalarının açılmasıyla ilgili ağız birliği yapamadığını ifade ederek, bu durumu eleştirdi.

“Krizi çok iyi yönettik diye her gün övünenlerin yarattıkları ortam bu. Yeter artık!” diyen Erhürman, belirsizlik ve güvensizlik yaratıldığı ve sürecin iyi yönetilemediğini kaydetti.

Erhürman, sosyal medya yaptığı paylaşımında; “Bu sürecin başından beri tek ağızdan konuşun, belirsizlik yaratmayın, belirsizlik güvensizlik yaratır, kriz bu şekilde yönetilemez dedik.

Hiçbir şey değişmiyor. Kapıların açılması konusunda da bugüne kadarki tavır aynen devam ediyor. "8'i" mi, "Temmuzdan önce" mi, "1 Temmuzdan sonra belki" mi? Her kafadan bir ses çıkıyor ve belirsizlikle baş başa kalan insanlar ne yapacağını bilemez halde bırakılıyor. Krizi çok iyi yönettik diye her gün övünenlerin yarattıkları ortam bu. Yeter artık!” dedi.