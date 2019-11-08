Yerli nar, ithal çilek ve sultani üzümde limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi geçen hafta ithal ve yerli gıda denetimlerinde ithal çilek ve sultani üzüm ile yerli narda limit üstü kalıntı belirledi.

Bakanlık açıklamasına göre, analizi yapılan toplam 37 ithal ürünün 35’i temiz çıktı. Limit üstü kalıntı bulunan çilek imha edilirken, sultani üzüm menşeine iade edildi.

Analiz yapılan 15 yerli üründen 12’si temiz çıkarken, Yayla’dan Hüsnü Rüstemoğlu ile Mücahit Rüstemoğlu’nun ürettiği nar ve Aydınköy’den Radiye Maniga’nın ürettiği narda limit üstü kalıntı tespit edildi. 3 ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.