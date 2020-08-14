Yerli domateste limit üstü kalıntı
Tarım Dairesi 7-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
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Tarım Dairesi 7-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Yeşilköy sakinlerinden Neriman Köse’ye ait domateste limit üstü bitki koruma ürününe rastlandı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
İthal ürünler temiz, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürün bulunmadı.
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