Lefkoşa32 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Yerli domateste limit üstü kalıntı
Yerli domateste limit üstü kalıntı

Yerli domateste limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 7-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

A+A-

Tarım Dairesi 7-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Yeşilköy sakinlerinden Neriman Köse’ye ait domateste limit üstü bitki koruma ürününe rastlandı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

İthal ürünler temiz, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürün bulunmadı.

Bu haber toplam 145 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler