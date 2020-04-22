YENİ VAKA YOK

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Sağlık Bakanlığı bugün 646 testin yapıldığını, pozitif vaka olmadığını duyurdu
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Sağlık Bakanlığı bugün 646 testin yapıldığını, pozitif vaka olmadığını duyurdu. 2 kişinin daha taburcu edildiğini açıklayan bakanlık, 17 hastanın da tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Pozitif vaka sayısı: 0
İyileşen hasta sayısı: 2
Yoğun bakımdaki hasta sayısı: 0
Toplam yapılan test sayısı: 7525
Toplam pozitif vaka sayısı: 108
Tedavisi süren hasta sayısı: 17
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4
Toplam iyileşen hasta sayısı: 87
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