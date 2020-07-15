Yeni döneme ait projeler anlatıldı
Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Ali Murat Cellatoğlu ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
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Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Ali Murat Cellatoğlu ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri Üner Kutalmış, Mehmet Toycan, Buğra Gazioğlu ve İbrahim Aysal da yer aldı.
Göreve yeni seçilen Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Cellatoğlu, odanın toplumsal ve teknik konulardaki faaliyetleri hakkında bilgi vererek yeni döneme ilişkin projelerini anlattı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni yönetim kuruluna çalışmalarında başarı diledi.
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