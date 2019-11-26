Yarışta ve erken tanıda zaman önemlidir

Kıbrıs Türk motor sporlarında bir ilk olan 15 Ekim’de kurulan KKTOK Kadınlar Kurulu ilk faaliyetini Ekim ayında 3. Tırmanma Yarışı Ana Sponsoru olan Avenue Dereboyu önünde gerçekleştirdi.

3. Tırmanma Yarışı Ana Sponsoru olan Avenue kapsamında KKTOK Kadınlar Kurulu olarak Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na denk gelen etkinlikte, “Yarışta olduğu gibi erken tanı için de zaman önemlidir” sloganı ile bu zorlu mücadeleye destek verebilmek adına “ bir dilim bir farkındalık” adı altında kermes düzenlendi. Yapılan satışlardan elde edilen tüm gelir Kanser Hastaları Yardım Derneği'ne bağışlandı. Kanser Hastaları Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail KKTOK Kadınlar Kurulu'nu tebrik edip çalışmalarında başarılar diledi. Kurul üyesi Sevilay Biranlı'ya plaket takdim etti.