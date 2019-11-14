Yangın uzaydan görüntülendi

Baf’taki Akamas ormanında dün çıkan yangınların kontrol altına alındığı haber verildi. Orman Dairesi yetkilileri, bölgede çıkan 7 farklı yangında çam ağaçları ve makilerin bulunduğu 70 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü bildirdi.

İlk yangının sabah saat 07.30’da Lara’da, ardından ikinci bir yangının 09.44’de Akamas ormanında çıktığı belirtildi. Diğer yangınların ise sırasıyla 09.57’de Drinia’da, 12.27’de Polemi’da, Melamiou-Ayios Demetrianos’ta 12.37’de, Droushia’da at 12.42’de ve Letymbou’da saat 12.50’de çıktığı haber verildi. Yangınların tümünün ise saat 19.00’da kontrol altına alındığı aktarıldı.

Kundaklama şüpheleri teyit eden Orman Dairesi Müdürü Charalambos Alexandrou, yangınların “şuursuz” kişiler tarafından çıkartıldığını ifade etti.

Yetkililer tüm olanakların kullanıldığı “Icarus plan”ını devreye koymak zorunda kalmıştı.

Yangınlara Orman Dairesi’nden 165 kişi, 30 itfaiye aracı ve sekiz uçak müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise yangınların yeniden alevlenmesi olasılığına karşın gece boyunca bölgede kaldı.

Tarım Bakanlığı ise bölgenin koruma altında kalmaya devam edeceğini bu tür sabotajların kararlılıklarına engel olmayacağını duyurdu.

Öte yandan Baf’ta dün öğleden sonra çıkan farklı bir yangınla ilgili 58 yaşındaki bir adam tutuklandı.

Yangında 1.000 metre karelik kırsal alan zarar gördü.

Kıbrıs Cumhuriyeti Orman Bakanlığı Akamas yangınının uzaydan görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladı.

Kaynak Cyprus Mail