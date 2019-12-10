Yakın Doğu’dan tüm çalışanlara özel sağlık sigortası

Tüm Yakın Doğu kurumları, çalışanlarının sağlığı için bir önemli adım atarak, çalışanlarını Yakın Doğu olarak, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Near East Hayat “Özel Sağlık Sigortası” ile sigortalıyor.

Yakın Doğu Kurumlarında çalışan tüm personelin, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren “Özel Sağlık Sigortası” uygulaması kapsamında sigortalanacağı belirtildi. Near East Hayat güvencesi altında olacak olan “Özel Sağlık Sigortası” uygulaması, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesinde sunulan sağlık hizmetlerinde geçerli olacak.

Kapsamlı sigorta imkanı sunuluyor…

Near East Hayat tarafından hazırlanan ve yatılı sağlık hizmetlerini kapsayan sağlık poliçesi ile sigortalanan çalışanlar; Ameliyat, Ameliyatsız Tedavi, Yoğun Bakım, Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Tedavi ve Tetkikleri, Trafik Kazası Sonrası Diş Tedavi, Küçük Cerrahi ve Tıbbi Gözlem Tedavi, Ameliyat Öncesi /Sonrası Tetkik, Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Evde Bakım ve Tedavi, Tıbbi Malzeme ve Ambulans Giderleri hizmetlerinden yararlanabilecek. Ayrıca, kadınlar için yılda 1 kez kontrol Mamografi, erkekler için de PSA testleri sigorta kapsamında yer alıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en kapsamlı Özel Sağlık Sigortası uygulamasının hayata geçirileceği “Özel Sağlık Sigortası” ile sigortalılar kendi adlarına çıkarılacak “Sigortalı Kartı” ile anlaşmalı kurumlar olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne giderek sağlık hizmeti alabilecekler.

Yakın Doğu kurumlarında çalışan kişilere yapılacak “özel sağlık sigortası” uygulaması ülkemizde çalışanların sağlık haklarının korunması adına uygulanan en geniş kapsamlı grup sigortası olacak.

Çalışanlara yan haklar sunuluyor…

Yakın Doğu Kurumları ile Near East Hayat arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen “Özel Sağlık Sigortası” hakkında açıklamalarda bulunan Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, Yakın Doğu Kurumları ile yaptıkları gurup sağlık sigortasının, şirket olarak 2020 yılında Sağlık Sigortacılığında yeni adımlar atma hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Sağlık sigortasının çalışanlara sunulan yan haklardan en önemlilerinden biri olduğunu belirten Şengün, “2020 hedeflerimizde sağlık sigortacılığında çok yeni adımlar atacağımızı öngörüyorduk. Bu adımlarımızdan en önemlisi üyesi olduğumuz Yakın Doğu Kurumları ile yaptığımız grup sağlık sigortası oldu. “Özel Sağlık Sigortası” çalışana sunulan yan haklardan en önemlisi. Böyle bir çalışmanın tarafı olmaktan ve hizmet vermekten memnuniyet duyuyoruz. Böylesine kapsamlı bir uygulamanın, diğer şirketleri de teşvik etmesi anlamında önemli rol oynayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. İrfan Günsel: “Çalışanlarımızın sağlığını güvence altına alıyoruz…”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan S. Günsel de, çalışanlarının sağlıklarının önemsediklerini ifade ederek, hem işverene hem de çalışana birçok avantajlar sunarak, “Özel Sağlık Sigortası” ile çalışanlarının sağlıklarını güvence altına aldıklarını belirtti.

Prof. Dr. Günsel, “Biz büyük bir aileyiz ve ailemizin sağlığını önemsiyoruz. Büyük ailemizin bir parçası olan çalışanlarımızı kapsayacak uygulama ile çalışanlarımızın sağlık ihtiyaçlarını kaliteli ve hızlı bir şekilde karşılayacağız. Çalışanlarımızın yatarak tedavi giderlerini sigorta güvencesi altına alırken, kendilerini daha değerli, güvende ve kurumun uzun vadeli planları içinde yer aldıklarını hissetmelerini sağlayacağız. “Özel Sağlık Sigortası”nın tüm çalışanlarımız için hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.