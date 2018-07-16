Vodafone TELSİM’in Yeni Genel Müdürü Cenk Alper

Vodafone Telsim Genel Müdürlüğü görevini 2016 tarihinden bu yana sürdüren Hakan Gülümser, 1 Temmuzi tibariyle görevini Cenk Alper’e devretti.

Kuzey Kıbrıs’ın iletişim teknolojileri ile dijitalleşmesinde bir dünya markası olan Vodafone Grup Şirketi olarak çalışmalarını sürdüren Telsim Vodafone, dijital dönüşüm misyonu doğrultusunda ve gelişen organizasyon kapsamında Temmuz ayından itibaren çalışmalarına Cenk Alper liderliğinde sürdürecek. Hakan Gülümser’den bayrağı devralan Alper, Vodafone Telsim’in numara taşımada bir numara olduğunu, ayrıca Ada’nın dijitalleşmesine öncülük eden bir firma olarak çalışmalarına tüm hızıyla devam edeceklerini belirtti. Vodafone Telsim’in abone sayısında önemli bir ivme kazandığını da vurgulayan Alper, bu başarıda payı olan tüm Telsim çalışanları ile birlikte lider olmak misyonuyla zirveye tırmanmaya devam edeceklerini kaydetti.