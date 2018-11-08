'Vicdani Ret' için gözler AİHM'de
Murat Kanatlı’nın 2010-2011 yıllarında seferberliğe gitmediği için Askeri Mahkeme’deki iki davası Savcılık tarafından geçiçi olarak geri çekildi.
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Vicdani reddini açıklayarak seferberliğe katılmayı, savaşın hazırlıklarını yapmayı reddeden vicdani retçi Murat Kanatlı’nın 2010-2011 yıllarında seferberliğe gitmediği için Askeri Mahkeme’deki iki davası Savcılık tarafından geçiçi olarak geri çekildi.
Savclılık konuyla ilgili AİHM'de açılan davaların sonucuna göre hareket edecek.
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Etiketler : murat kanatlı, askeri mahkeme, vicdani ret
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