Venüs Boya Lefkoşa’da tanıtıldı

İleri teknolojiyi çağdaş tasarımla buluşturan Venüs Boya görkemli bir etkinlikle sektör temsilcilerine tanıtıldı.

Ülkenin 35 yıllık deneyime sahip, büyümeye özel önem veren firmalarından CEE Ltd, boya sektöründe öncü olma hedefiyle ürettiği Venüs Boya’nın tanıtım etkinliğini Golden Tulip Otel’de gerçekleştirdi.

Yapı market alanında ada genelinde hizmet veren seçkin sektör temsilcilerinin yer aldığı etkinlikte Venüs’ün doğuşu ve marka hikayesi anlatıldı.

İsmini Kıbrıs adasının 9 bin yıllık efsanedeki aşk ve güzellik tanrıçası Venüs (Afrodit) den alan Venüs Boya, ‘Boyadan güzelliğe’ sloganıyla tüm yapı marketlerde görücüye çıktı.

Yüksek kalite, dayanıklılık, renk çeşitliliği ve ekonomik fiyatlarla piyasada yerini alan Venüs Boya’ın oluşum hikayesinin anlatımından sonra söz alan markanın yönetim kurulu üyesi Can Sayı, Venüs Boya’nın düşünce ve tasarım evreleri, üretim ve kullanım özelliklerini içeren kapsamlı bir konuşma yaptı.

Yapılarda Superior ve Platinum şıklığı

CEE Ltd. 35 yıllık geçmişinden bugüne; dürüstlük, şeffaflık, sürekli gelişim yenilikçilik ve çözüm odaklı yaklaşımları değer kabul ederek ulaştığını ifade eden Sayı, ürün çeşitlerini tanıtırken, geniş ürün yelpazesinde Venüs’ün, Superior ve Platinum serilerinde oldukça iddialı olduklarına, bu kalite ve özelliklerdeki boyaların Kıbrıs’ta ilk kez üretildiğine vurgu yaptı. Özellikle Superior Lotus’un ekstra dayanıklı, silikonlu ve esnek özellikleri ile kategorisinde tek bir dış cephe boyası olduğunun altını çizdi. Sayı, Platinum serisinin de çok özel ürünler olduğunu, bu ürünlerin tam silinebilir, esnek, silikonlu, üstün kaliteli özellikleri ile de kullanıcıları tarafından çok tutulacağına inandıklarını kaydetti.

Sunumların ardından, Niyal Öztürk ve grubunun müziği eşliğinde akşam yemeği ile geceye devam edildi.

CEE LTD. hakkında

1984 yılında kurulan CEE LTD., mimarlık, müteahhitlik ve inşaat malzemeleri ve satışı hizmetleri ile inşaat sektöründe yerini aldı. 1994 yılında hizmet yelpazesini genişleterek beton katkı üretimine başladı. 1998 yılında ise boya üretimi, 2003 yılında ise yapı kimyasalları üretimi ile hizmet vermeye devam etmektedir. 2017 yılından itibaren üretim ve arge çalışmalarıyla, pazarlama yatırımlarına hız verdi. 2019 yılında yerli boya markası Venüs’ün lansmanını yaptı.