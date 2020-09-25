Ve 'Gezici' UBP'de

Seçim anketleri ile tartışma yaratan Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici'nin Ulusal Bilrik Partisi (UBP) Lefkoşa Merkezi Binası'nda görülmesi, çeşitli yorumları da beraberinde getirdi.

Murat Gezici tepkiler üzerine, "UBP'ye anket sonuçlarını sunmaya gittiğini ve diğer partilere de bu sonuçları sunacağını" açıkladı.

Gezici, son dönemlerde 'kimin tarafından yaptırıldığı açıklanmayan" anketleri ile siyasi mesajlar verirken, aynı zamanda, her aday için yaptığı öznel yorumlarıyla da dikkat çekti, "kamuoyunda algı oluşturmak ve yönlendirme yapmakla" suçlandı.

Daha önce "seçim yasaklarını ihlal" ettiği gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından "hakkın yasal işlem yapılacağı" duyurulan Gezici, dönemin TAK (Türk Ajansı Kıbrıs) müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı tarafından da “kendisini tehdit ettiği” gerekçesiyle polise şikayet edilmişti.

Maliye Bakanlığı’nın da Gecici hakkında, bugüne kadar Maliye’ye herhangi bir vergi beyanında bulunmaması nedenle soruşturma başlattığı iddia edilmişti.

Murat Gezici önceki gün yine anket sonuçları ve yorumları açıkladı, seçimden Ersin Tatar’ın birincilikle ayrılacağını duyurdu, bu sonuçlar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu tarafından paylaşıldı.

Anket sonuçları ayrıca detaylı olarak da elektronik ortamdan paylaşılmıştı.