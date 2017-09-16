Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde objektiflere takılan fotoğraflar, “Vatandaş nerede yürüyecek?” dedirtti…

Park yeri çalışmalarının halen daha devam ettiği Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaldırıma park eden büyük araçlar, yayaların hakkını gasp ediyor.

Aracını uzağa park etmek istemeyen veya ihtiyaç doğrultusunda hastane yakınlarında park etmek durumunda kalan bazı sürücüler, yayalara zor anlar yaşatıyor.

Engelli bireylerin yılardır verdiği ‘kaldırım mücadelesi’ yanında, ülkede artan araç sayısı ve yetersiz park yeri artık sadece engelli bireylerin değil tüm yayaların zor anlar yaşamasına neden oluyor.

Yakın geçmişte, hastane bahçesinde, aracını yanlış park eden sürücülere karşı, ‘Başhekimlik’ mührü ile yapılan yazılı uyarıyı anımsatan vatandaşlar, aynı duyarlılığın devam etmesi temennisinde bulunurken, park yeri çalışmalarının da biran önce sonlanmasını istedi.