Uyuyan fikirleri uyandıran bir alan: Grafik tasarımcılık

Dila ŞİMŞEK

Grafik tasarımcı Esra Sütçüoğluları, zaman geçtikçe gelişen mesleğini anlatıyor, üniversite zamanında ‘grafik tasarımının’ neredeyse hiç bilinmediğine dikkat çekiyor…

YDÜ’de güzel sanatlar bölümünden mezun olduktan sonra özel sektörde bir süre çalışan Sütçüoğluları, kendi işini kurma hayalini çok genç yaşta gerçekleştirerek, 6 sene önce ‘Greenes’ isimli işletmesini kurmuş…

Yaşıtlarına kıyasla çok büyük bir sorumluluk alarak işe başladığını dile getiren Sütçüoğluları, bundan büyük bir memnuniyet duyduğunu, her gün yeni insanlar tanıdığını ve ürettiğini söylüyor.

“Bu meslekle büyüdüm, yeni insanlar tanıdım, yeni şeyler ürettim”

Üniversiteye başladığında güzel sanatlar bölümünün henüz yeni açıldığını anlatan Sütçüoğluları, “Çok büyük bir merak ve hevesle bölümüme başladım. Hocalarım da oldukça anlayışlı ve yardımcıydılar. Öğrendikçe gördüm ki, bu alana gerçekten yeteneğim ve ilgim var…” diyor.

Mezuniyetinden sonra bir süre özel sektörde çeşitli yerlerde çalıştığını ifade eden Sütçüoğluları, 24 yaşındayken bir iş kurmaya karar verdiğini belirtiyor.

Bunun yaşına göre oldukça büyük bir sorumluluk olduğunu söyleyen Sütçüoğluları, “Bu meslekle büyüdüm, yeni insanlar tanıdım, yeni şeyler ürettim” diye devam ediyor.

“Özellikle ben bu işe başladığımda grafik tasarım çok yeniydi…”

Toplumda genelde belli başlı mesleklerin popüler olduğunu e kişilerin bu alana yöneldiğini anlatarak, “Özellikle ben bu işe başladığımda grafik tasarım çok yeniydi… İnsanlara mesleğimi söylediğimde ‘O nedir’ diye sorarlardı. Ancak sonrasında, modernleşme ile bu alana da duyulan ilgi büyüdü. İnsanlar tanıtım yapmak istediklerinde, grafiğin önemini kavramış oldular” diye devam ediyor.

Üniversite okumadan bu mesleği yapan, kendisini internet üzerinden geliştiren birçok kişi olduğunu da ekliyor.

“Gençlerin, merağı varsa bu mesleği tercih etmesini öneririm”

Sütçüoğluları, sözlerine şöyle devam ediyor: “Gençlerin, merağı varsa bu mesleği tercih etmesini öneririm. Yaratıcılığı arttıran, uyuyan fikirleri uyandıran bir alandır… En güzel yanlarından birisi de, çok fazla insan tanımaktır. Hedefim, işimi iyi yaparak işletmemi büyütmektir”