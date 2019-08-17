“Üretmek, sabır ve zaman istiyor”

Güzelyurtlu Tanju Mesutoğlu, 2012’de üniversite zamanında ekstra harçlık için başladığı el emeği takı yapımına hala devam ediyor. El yapımı takı sanatının emek, zaman ve sabır gerektirdiğini vurgulayan Mesutoğlu, kendisini nasıl geliştirdiğini ve hedeflerini anlatıyor.

“Ürettiğiniz bir parçayı insanların gerçekten beğenip kendisine yakıştırması ve kullanması çok mutluluk verici bir şey”

Dila ŞİMŞEK

Güzelyurtlu Tanju Mesutoğlu, 2012’de üniversite zamanında ekstra harçlık için başladığı el emeği takı yapımına hala devam ediyor.

El yapımı takı sanatının emek, zaman ve sabır gerektirdiğini vurgulayan Mesutoğlu, kendisini nasıl geliştirdiğini ve hedeflerini anlatıyor.

“Kendimi iyice geliştirerek, kolye ve halhal da yapmaya başladım”

Üniversite döneminde, Şubat tatilindeyken, hem günü değerlendirme, hem can sıkıntısını giderme, hem de harçlık elde edebilme amacıyla el yapımı bileklik örmeye başladığını söylüyor. “Başta Güzelyurt’ta bir ayakkabı dükkanına sordum, yanlarında çalışabilir miyim diye… Aileme destek olmak ve harçlık çıkarmak istiyordum. Ancak onlar da ‘çalışabilirsin ama ücret veremeyiz’ dedi. Ben de bunu kabul etmeyerek araştırmaya başladım, kendim neler yapabilirim görmek istedim. Arkadaş bilekliği dediğimiz bilekliklerden yapmaya başladım. Sonrasında da kendimi iyice geliştirerek, kolye ve halhal da yapmaya başladım” diye anlatıyor.

“Üniversitedeyken moda kulübüne de üyeydim, orada da bilekliklerimi tanıtma fırsatım oldu, arkadaşlarım bana sipariş veriyordu”

Mesutoğlu, el emeğine hep ilgisinin olduğunu belirterek, annesinin örgü yaptığını ve bunu görerek büyüdüğünü dile getiriyor. “Üniversitedeyken moda kulübüne de üyeydim, orada da bilekliklerimi tanıtma fırsatım oldu, arkadaşlarım bana sipariş veriyordu. Onun da bana kendimi geliştirmede çok büyük katkısı oldu” diyor.

“Başlamadan önce, bu kadar beğenileceğini ve insanların gerçekten satın alacağını bilmiyordum”

El emeğinin çok fazla zaman ve sabır istediğini ifade eden Mesutoğlu, “Bazen vakit ayıramadığım oluyordu, çünkü üniversiteden sonra da çalışmam gerekti… Ancak ilgim ve isteğim olduğu için tekrar vakit yaratmanın yolunu buldum. Çevremdekilerden, beklediğimden çok daha güzel tepki ve talep aldım. Başlamadan önce, bu kadar beğenileceğini ve insanların gerçekten satın alacağını bilmiyordum. Ürettiğiniz bir parçayı insanların gerçekten beğenip kendisine yakıştırması ve kullanması çok mutluluk verici bir şey” şeklinde konuşuyor.

“El emeği çok kıymetli”

Mesutoğlu, sözlerine şöyle devam ediyor: “Üretmek, el emeği bence çok kıymetli şeyler. İnsanların bunu satın alarak desteklemesi, güzel yorumlarda bulunması insanı ayrıca sevindiren, motive eden bir şey… Haziran ayında düğünüm olduğunda kendi tacımı da kendim yapmıştım. Bu gibi ufak görünen şeyler, insanların hayatında çok büyük yer kaplıyor aslında…”