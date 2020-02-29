Ülkeye giriş yapan 7 mülteci tespit edildi

Dipkarpaz’da piknik alanı bölgesindeki sahilden isimsiz bir tekne ile Kıbrıs'ın kuzeyine kanunsuz giriş yapan Suriyeli mülteci 4 erkek, 1 kadın ve 2 çocuk tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 01.00 sıralarında, tespit edilenlerle birlikte geldiği düşünülen diğer şahıslar ise polis ekipleri tarafından aranıyor. Polisin olay hakkındaki soruşturması da devam ediyor.